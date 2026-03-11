伊朗南部學校遇襲傷亡慘重 義大利總理發聲譴責

美國2月28日聯手以色列向伊朗展開軍事行動，而該國南部一間學校當天遭飛彈襲擊，當地媒體指出，至少有165人喪命；義大利總理梅洛尼今天譴責這起事件，並呼籲查明責任歸屬。

法新社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在義大利參議院表示：「我強烈譴責伊朗南部米納布鎮（Minab）那間學校所發生的屠殺女學生事件。」

梅洛尼還提到，她希望能迅速查明這起悲劇的責任歸屬。

德黑蘭當局指控，美國和以色列於這場戰爭爆發首日向學校發動致命飛彈攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）則是指責伊朗，但也說華府方面正進行調查，而以色列否認與該事件有任何關聯。

法新社無法抵達事發地點，因此沒能獨立查核相關情況或伊朗媒體報導的死亡人數。

路透社報導，天主教教宗良十四世（Pope LeoXIV）今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的接見活動中，對於有許多平民喪生一事表達哀痛。

良十四世說道：「讓我們繼續為伊朗以及整個中東地區的和平祈禱，尤其是為包含許多無辜孩童在內的眾多平民受害者祈禱。」