伊朗威脅攻擊輝達！美科技大咖入列「新打擊目標」 報復德黑蘭銀行遇襲

聯合報／ 國際中心／即時報導
位於以色列特拉維夫附近的微軟辦公室。路透
位於以色列特拉維夫附近的微軟辦公室。路透

卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊11日表示，在一間伊朗銀行遭到攻擊後，他們將攻擊美國以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達微軟等美國高科技業在區域的設施將成為目標。

革命衛隊旗下的哈塔姆安比亞中央司令部一名發言人11日表示，敵方行動讓伊朗可自由攻擊區域內美國和以色列的經濟中心與銀行。

他警告說：「民眾不應在銀行一公里範圍內活動。」

伊朗方面表示，自2月28日戰爭開始以來，美國與以色列已轟炸伊朗近一萬處民用地點，並造成1300多名平民死亡。

與革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社公布一份名單，列出多家與以色列有關的美國大型科技公司辦公室與基礎設施，稱其為「伊朗的新打擊目標」。

該通訊社表示：「隨著戰爭範圍擴展到基礎設施，伊朗的合法打擊目標範圍也將擴大。」

被列入攻擊名單的公司，包括Google、微軟、Palantir、IBM、輝達以及甲骨文。報導指出，這些公司的辦公室與雲端服務基礎設施位於多個以色列城市，也分布在部分波斯灣國家。

伊朗國家電視台11日表示，以色列在前晚襲擊德黑蘭一家銀行分行，是「戰爭中不合法且不尋常行為」，並稱敵人已把與美國及以色列相關的經濟中心與銀行變成打擊目標。

報導說，此次襲擊造成多名銀行員工喪生。

在此之前，以色列於九日轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊的一棟建築，據報該建築是一家與真主黨有關的金融機構分支，向民眾提供免息貸款。這是由真主黨經營的多個慈善組織之一，其他還包括學校、醫院以及廉價超市。

以色列聲稱其行動是為了摧毀真主黨及其運作能力。以軍空襲黎巴嫩至少造成570人死亡，78萬人流離失所，使這個已陷入困境的國家局勢更加惡化。

