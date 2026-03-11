新最高領導人穆吉塔巴神隱 伊朗總統之子證實受傷但安全無虞

快訊

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
伊朗原最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴獲任命為接班人後遲未現身，引發揣測。 路透社
伊朗原最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴獲任命為接班人後遲未現身，引發揣測。伊朗總統之子今天首度提供官方說法，稱穆吉塔巴受傷但「平安」；以色列情報消息也判斷他受輕傷。

綜合法新社和路透社報導，哈米尼（AliKhamenei）2月28日在美國與以色列的空襲中身亡後，伊朗神職組織「專家會議」（Assembly ofExperts）本月8日選出現年56歲的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為新最高領導人。

不過，直到現在穆吉塔巴都未見蹤影，遑論發表談話，使得外界對於他的去向和身體狀況產生越來越多疑問。伊朗國家電視台曾報導，穆吉塔巴在這場衝突中成為「傷兵」，此外未提供其他細節。

擔任伊朗政府顧問的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）之子尤塞夫（Yousef Pezeshkian）今天在傳訊平台Telegram的個人頻道發文表示，他聽聞穆吉塔巴受傷的報導後，問了一些有消息管道的朋友，「他們告訴我，感謝上帝，他（穆吉塔巴）安然無恙」。

「紐約時報」（The New York Times）今天引述3位匿名的伊朗官員報導，穆吉塔巴「受了一些傷，包括在腿部；但他保持警覺，並躲在1個對外聯繫有限的高度戒備地點」。

1名以色列高階官員今天告訴路透社，據以方情報研判，穆吉塔巴在以美兩國對伊朗發動的聯合空戰中受到輕傷，這也是他至今未公開露面的原因。

報導指出，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）強行推動穆吉塔巴獲選為新最高領袖，因為認為他會和哈米尼一樣支持他們的強硬政策，且更容易操控。

然而，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）上週已表示，伊朗目前領導階層任命的任何新領袖，都會是「明確要消滅的目標」。

以色列 伊朗 美國 穆吉塔巴 哈米尼

