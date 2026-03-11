快訊

中央社／ 杜拜11日綜合外電報導
伊朗無人機今天擊中全球國際旅客吞吐量最大的杜拜國際機場的附近，造成4人受傷。 路透社
伊朗無人機今天擊中全球國際旅客吞吐量最大的杜拜國際機場的附近，造成4人受傷。 路透社

伊朗聯合軍事司令部今天表示，中東地區的銀行金融機構現在成為新的攻擊目標。與此同時，伊朗無人機今天擊中全球國際旅客吞吐量最大的杜拜國際機場的附近，造成4人受傷。

美聯社報導，在伊朗媒體報導德黑蘭一間銀行員工遭到以色列美國空襲致死後，哈塔姆安比亞中央司令部（Khatam-al Anbiya Central Headquarters）發布聲明，點名將開始鎖定中東地區銀行和金融機構為目標。

這項威脅尤其令國際金融機構雲集的阿拉伯聯合大公國杜拜，以及沙烏地阿拉伯和巴林面臨風險。

法新社報導，伊朗國營電視台引述上述聲明說：「敵人已經授權我們得以不受約束，以美國和猶太復國主義政權的經濟中心及銀行為目標。」

聲明內容敦促區域內的民眾避免靠近銀行一公里範圍內。

伊朗媒體報導，美國和以色列的攻擊在德黑蘭一間銀行造成為數不詳的多名員工死亡。

而在伊朗持續干擾國際油市和海、空交通之際，杜拜機場附近今天傳出無人機墜落，造成4人受傷。

伊朗兩架無人機擊中杜拜國際機場（DubaiInternational Airport）的附近。根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）消息，事件造成4人受傷，但航班仍正常運作。杜拜國際機場是長程線航空公司阿聯酋航空（Emirates）的基地，也是全球國際旅客吞吐量最大的機場。

以色列 伊朗 美國 銀行 金融機構 杜拜 機場

相關新聞

伊朗軍艦遭美軍魚雷擊中 斯里蘭卡法院：84具船員遺體交使館

當地媒體今天報導，斯里蘭卡法院已下令，將上週在該國海岸外遭襲擊的伊朗軍艦84具罹難船員遺體，移交給伊朗大使館

黎巴嫩戰火升溫！以色列空襲貝魯特市中心公寓 持續鎖定真主黨

以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心一棟公寓，黎巴嫩國營媒體報導，這是以色列與武裝組織「真主黨」爆發新一...

無人機空襲…杜拜機場附近遇襲4傷 伊朗宣布鎖定銀行、金融機構

伊朗聯合軍事司令部今天表示，中東地區的銀行和金融機構現在成為新的攻擊目標。與此同時，伊朗無人機今天擊中全球國際旅客吞吐量...

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

伊朗與美以的對抗已進入第12天。戰爭長期化的特徵愈加顯著，美國想要抽身的窗口幾乎已經關閉。川普禮拜天雖說戰爭該結束了，卻又表示何時結束與伊朗的戰爭，將由他與內唐亞胡做出「共同決定」。但以色列並不想停，內唐亞胡禮拜一直接打臉說，「我們還沒有結束。」

連傳爆炸聲…伊朗發射多枚飛彈 以色列啟動防空系統攔截

以色列軍方今天說，他們偵測到多枚來自伊朗、朝向以色列的飛彈，並已啟動防空系統攔截，同時持續對伊朗及黎巴嫩展開一波攻擊

