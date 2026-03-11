無人機空襲…杜拜機場附近遇襲4傷 伊朗宣布鎖定銀行、金融機構

伊朗聯合軍事司令部今天表示，中東地區的銀行和金融機構現在成為新的攻擊目標。與此同時，伊朗無人機今天擊中全球國際旅客吞吐量最大的杜拜國際機場的附近，造成4人受傷。

美聯社報導，在伊朗媒體報導德黑蘭一間銀行員工遭到以色列和美國空襲致死後，哈塔姆安比亞中央司令部（Khatam-al Anbiya Central Headquarters）發布聲明，點名將開始鎖定中東地區銀行和金融機構為目標。

這項威脅尤其令國際金融機構雲集的阿拉伯聯合大公國杜拜，以及沙烏地阿拉伯和巴林面臨風險。

法新社報導，伊朗國營電視台引述上述聲明說：「敵人已經授權我們得以不受約束，以美國和猶太復國主義政權的經濟中心及銀行為目標。」

聲明內容敦促區域內的民眾避免靠近銀行一公里範圍內。

伊朗媒體報導，美國和以色列的攻擊在德黑蘭一間銀行造成為數不詳的多名員工死亡。

而在伊朗持續干擾國際油市和海、空交通之際，杜拜機場附近今天傳出無人機墜落，造成4人受傷。

伊朗兩架無人機擊中杜拜國際機場（DubaiInternational Airport）的附近。根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）消息，事件造成4人受傷，但航班仍正常運作。杜拜國際機場是長程線航空公司阿聯酋航空（Emirates）的基地，也是全球國際旅客吞吐量最大的機場。