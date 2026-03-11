伊朗軍艦遭美軍魚雷擊中 斯里蘭卡法院：84具船員遺體交使館

當地媒體今天報導，斯里蘭卡法院已下令，將上週在該國海岸外遭襲擊的伊朗軍艦84具罹難船員遺體，移交給伊朗大使館。

路透社報導，遭襲擊的伊朗軍艦IRIS Dena正從印度主辦的海軍演習返航途中，遭美國潛艦發射魚雷擊中。此時正值美國與以色列對伊朗開戰，戰爭已重創全球市場、推升油價並干擾貿易與旅遊。

媒體報導指出，這項法院命令是應南部港口城市加勒（Galle）警方要求，並在今天發布。罹難者遺體目前存放於加勒國家醫院太平間。

斯里蘭卡國防部副部長賈亞塞克拉（ArunaJayasekera）告訴路透社，該國同時也為第2艘伊朗船艦的208名船員核發30天入境簽證，這艘船因引擎故障在同一海域由斯里蘭卡接收安置。

賈亞塞克拉表示，斯里蘭卡外交部持續與駐可倫坡的伊朗大使館聯繫，大使館則與德黑蘭方面協調。

他說：「我們預計未來幾天會收到德黑蘭的回應。」

斯里蘭卡內閣發言人昨天表示，第二艘船IRISBooshehr距離海岸約9海浬，之後將會轉移。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）上週表示，該船將被移至東岸的春可馬里港（Trincomalee）。