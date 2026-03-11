【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

伊朗與美以的對抗已進入第12天。戰爭長期化的特徵愈加顯著，美國想要抽身的窗口幾乎已經關閉。川普禮拜天雖說戰爭該結束了，卻又表示何時結束與伊朗的戰爭，將由他與內唐亞胡做出「共同決定」。但以色列並不想停，內唐亞胡禮拜一直接打臉說，「我們還沒有結束。」

阿拉伯電視台報導，內唐亞胡周一晚間到以色列的國家衛生指揮中心時說：「我們的目標是幫助伊朗人民擺脫暴政的枷鎖；最終，這取決於他們自己」。他說，毫無疑問，迄今為止採取的行動正在重創他們，而且「我們還沒有結束。」

半島電視台昨天更報導，以色列民主研究所（IDI）上週進行的一項民意調查顯示，93%的以色列猶太裔受訪者表示支持對伊朗的襲擊，74%的受訪者表示支持內唐亞胡。報導說，目前，以色列的分析家和觀察家都認為，以色列社會幾乎正處於一場「聖戰」之中。

在一千五百公里外的伊朗亦復如此。革命衛隊發言人阿里．穆罕默德．納伊尼昨表示，決定戰爭何時結束的是德黑蘭而不是華盛頓。伊朗外交部長阿拉也表示，川普單方面宣布美國贏得戰爭，並不會結束衝突。

對於以色列都已經是一場「聖戰」，作為伊斯蘭什葉派的政治載體，伊朗更是直接發出聖戰的教令。在伊朗十二伊瑪目中擁有比阿亞圖拉（Ayatollah）更崇高地位的「瑪爾賈 」（Marja）阿卜杜拉．賈瓦迪．阿莫利（Abdollah Javadi Amoli）一周前就發布教令，呼籲伊朗人民發動聖戰，讓川普與以色列付出流血的代價。

革命衛隊發言人納伊尼警告，如果美國和以色列繼續攻擊，伊朗將不允許「一升石油」從中東運出。川普為此大怒，揚言將以比迄今為止強烈20倍的火力打擊伊朗。

而他的語音未落，美國情報部門就傳出伊朗已在荷莫茲海峽布放數十枚水雷，而川普聞訊要求伊朗立即清除，並威脅否則伊朗將面臨「前所未有」的後果。

布雷顯然是伊朗如今新的領導中心刻意展示的戰略姿態，就是宣告伊朗無畏於戰爭長期化。它在告訴美、以，戰爭不但不是以伊朗的乞饒而結束，反而是以美國讓步作為結束戰爭的條件！

什麼條件？伊朗堅持必須達成一個永久性協議，協議中必須包括美國承諾不再攻擊伊朗的條款。這是伊朗副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）明確提出的要求。

綜合以上呈現出來的整體形勢，戰爭根本沒有某些人期待或幻想的戛然而止的可能。而它的長期化，除非神權政府突然從內部崩潰，恐怕以至少持續三個月為門檻，直到某一方難以支撐下去。

不過，即使伊朗的戰鬥意志高昂，有著寧死不屈的殉教意識，並不意味它就能熬到最後並取勝。反而更可能在某個未被料想到的時刻，瞬間瓦解。因為伊朗內部不同集團間不但仍有路線分歧，更重要的是民生物資匱乏，伊朗人民可能無法長期忍受砲火下的苦日子。

若是走向了這個情況，即神權政府一夕之間垮台，伊朗形勢最可能的發展將是軍閥割據，並陷入外部勢力與原政權的殘餘力量之間的長期內戰。亦即它將走向「敘利亞化」，而比當年敘利亞為數更多的難民將湧向中東以外的地區。

這時，美國恐怕也無法派兵進入伊朗，達到事實上對其局部占領的目的。美國若是愚蠢地試圖對伊朗實施部分占領，以達到掌控伊朗的目的，等於是將自己趕進一個過去20多年來曾分別深陷的阿富汗+伊拉克+敘利亞疊加起來的超級大泥潭。而要在這種混亂的局面下就算還能扶植起一個親西方的政權，它也只能在德黑蘭周遭幾十公里範圍內發號施令。

當這種局面出現，北京與莫斯科更將為鞏固其利益而找尋自己的代理人。偌大的伊朗將成為美國最恐懼的噩夢。

此時，以色列將會歡呼，因為它終於將多年來讓它夜不能寐的敵人從地表上拔除。但美國卻將終於領悟，一個分裂的伊朗對它帶來的地緣不確定性，讓它為了應付一個更為動盪的中東而在全球陷入被動。

很顯然，無論是伊朗最終擊退了美、以，或是因為封鎖了荷莫茲海峽造成全球能源短缺及經濟蕭條，讓美國不得不收手，還是伊朗突然崩潰而陷入戰亂，造成美國為它不斷失血，美國都將發現，這是一場極其錯誤的戰爭；而這個戰爭最高昂的代價，很可能是美國為此更加快速地失去了它的霸權。