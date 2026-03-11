接班哈米尼的神秘次子穆傑塔巴是誰？跨國投資操盤手現身

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，次子穆傑塔巴打破世襲禁忌接班。這位神祕強硬派獲伊斯蘭革命衛隊力挺，不僅象徵神權體制為維繫政權所築起的最後防線，更對美、以展現不妥協姿態。在革命遺願與生存豪賭間，他的上位正將中東局勢推向更危險的對抗深水區。



伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前遭美國及以色列聯合行動斬首後，伊朗伊斯蘭共和國正面臨建國47年來最嚴峻危機。3月8日，伊朗官方正式宣布，哈米尼次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已獲專家會議（Assembly of Experts）的決定性票數，接任最高領袖。這場在短短一週內拍板的接班，已迅速獲得高級教士、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、軍方的效忠表態。

穆傑塔巴長期隱身於權力帷幕後，這位神祕的「守門人」被公認比其父更具野心、更激進，更支持發展核武計畫。他的接班標誌著強硬派神權統治的延續，是向美、以發出的「反抗之舉」，向世界宣示伊朗暫無意與西方妥協。

諷刺的是，1979年伊斯蘭革命（Iranian Revolution）正是推翻君主制，承諾終結權力世襲，將權力歸還人民。哈米尼生前曾向親信顧問表示，不希望兒子接班，以免最高領袖一職變成世襲，但在存亡之秋，現實政治終究壓倒了革命遺願。面對美國川普（Donald Trump）政府的嚴厲警告與以色列的軍事威脅，穆傑塔巴的上位已將地緣博弈推向深水區，預示著中東局勢將進入更具對抗性的篇章。

穆傑塔巴：從影子守門人到神權新主

穆傑塔巴生於1969年9月8日，1987年加入伊斯蘭革命衛隊，曾在兩伊戰爭中服役。他在首都德黑蘭（Tehran）阿拉維高中（Alavi High School）畢業後，開始學習伊斯蘭神學。1999年，他前往什葉派（Shia）神學重鎮庫姆（Qom）的宗教學院繼續深造，向保守派教士學習。

他後來成為神職人員，曾在庫姆神學院（Qom Seminary）任教。2009年，據傳他接掌準軍事志願組織「巴斯杰」（Basij）。目前，穆傑塔巴的宗教頭銜為「霍賈特伊斯蘭」（hojjatoleslam），屬於中階神職等級。

《紐約時報》（New York Times）指出，穆傑塔巴在伊朗國內也頗具神秘色彩。他長期保持低調，鮮少露面，從未參選公職，卻長年身處權力核心。他極少公開演講、主持週五布道或發表政治談話，許多伊朗人雖早知他是神權體制中的新星，卻從未聽過他的聲音。

多年來，他在父親辦公室內逐漸累積影響力，被視為掌控與最高領袖接觸管道的核心圈成員。並與保守派教士及伊斯蘭革命衛隊建立密切關係，分析人士認為這些連結強化他在體制內的地位。政治理念上，穆傑塔巴被視為伊朗原則主義派的強硬人物。分析人士普遍認為，他比父親更支持推動核武計畫，並主張重新詮釋哈米尼反對核武的伊斯蘭教令，近年逐漸被視為接班熱門人選。

穆傑塔巴的名字在2009年伊朗總統選舉期間首次廣為人知，他與當時的總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）關係密切，被認為在2005年及2009年深具爭議的選舉中提供支持，甚至可能在「策劃」艾哈邁迪內賈德2009年勝選過程扮演重要角色，而當時改革派人士指控他是鎮壓選後大規模抗議的關鍵人物。當時官方媒體刻意避談其姓名，但抗議者指控哈米尼為權力世襲鋪路，為穆傑塔巴的接班做準備。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，即使穆傑塔巴2019年已受到國際制裁，但他仍掌控著龐大的跨國投資版圖。他雖避免將資產登記在自己名下，但仍直接參與多項交易，部分可追溯至2011年，其財務勢力涵蓋波斯灣航運、瑞士銀行帳戶、超過1億英鎊的英國豪宅、高檔歐洲飯店的投資，並透過中間人與多層公司架構操作，將估計高達數十億美元的資金投入西方市場，交易資金透過英國、瑞士、列支敦斯登（Liechtenstein）、阿拉伯聯合大公國的銀行帳戶流轉，資金來源主要來自伊朗石油收入。

今年1月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，伊朗領導人已向全球金融機構轉移「數百萬、數千萬」的資金。以色列電視台「第14頻道」（Channel 14）報導稱，約15億美元的加密貨幣被轉入杜拜一個帳戶，穆傑塔巴參與其中，而且光是他個人就轉入約3.28億美元。

生存保衛戰：德黑蘭核心機構的效忠總動員

專家會議宣布，面對「可恥美國與邪惡錫安主義政權的殘暴侵略」，他們選出新任最高領袖時，「沒有猶豫一分鐘」，呼籲所有伊朗人「效忠領導並維持團結」，「尤其是神學院與大學的精英與知識分子」。

專家會議成員阿列卡西爾（Heidari Alekasir）透露，穆傑塔巴的當選完全依據已故哈米尼的指示：伊朗最高領袖應「被敵人憎恨，而非受到稱讚」。阿列卡西爾甚至指出，「就連『大撒旦』（美國）都提到他（穆傑塔巴）的名字」。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）祕書長拉里賈尼（Ali Larijani）表示，穆傑塔巴有能力帶領國家度過當前敏感時刻，伊斯蘭革命衛隊也宣布已準備好追隨他，國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稱追隨新任最高領袖是「宗教責任與國家責任」，這顯示穆傑塔巴獲得國家核心機構的廣泛支持。

依據憲法規定，伊朗最高領袖必須是什葉派「十二伊瑪目派」（Twelver Shia）資深教法學家（Ayatollah，阿亞圖拉），且為專職宗教學者。穆傑塔巴的宗教資格一直存在爭議，因為他只具有中階神職，而非更高階的阿亞圖拉。然而，哈米尼當年成為伊朗最高領袖時，也尚未取得阿亞圖拉頭銜，當時伊朗透過修法來配合這項人事安排。外界認為，為因應穆傑塔巴接班，類似的制度性折衷可能再次出現。

專家：接班釋放強硬訊號 伊朗押注對抗路線

穆傑塔巴的上位被視為伊朗體制內強硬派仍牢牢掌權的明確訊號，也意味著德黑蘭政府短期內無意推動新的協議或談判。許多分析人士認為，他的接任帶有強烈象徵意味，旨在向外界展示伊朗政權依然維持強硬立場，不會向西方壓力低頭。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）伊朗與什葉派問題專家納斯爾（Vali R. Nasr）表示：「選擇穆傑塔巴是選擇延續他父親的路線，而且比起其他候選人，他更有能力迅速鞏固權力、掌控整個體系。」

半島電視台（Al Jazeera）記者哈希姆（Ali Hashem）形容穆傑塔巴是其父親的「守門人」：「在對待美國與以色列的立場上，他基本延續了父親的態度，因此我們預期他是會採取對抗姿態的領袖，不預期會出現任何溫和路線。然而，如果這場戰爭結束，而他仍然在世，並能繼續治理國家，伊朗仍極可能……尋找新的發展路徑。

黎巴嫩貝魯特美國大學（American University of Beirut）公共政策傑出研究員庫里（Rami Khouri）表示，這項任命本身就是「反抗的行為」，伊朗是在對美國與以色列說，「你們想推翻我們的體制？那麼……現在這個人比他被暗殺的父親更激進。」

美以強硬表態 警告新領袖將成打擊目標

美國總統川普5日接受美國媒體《Axios》專訪時表示，他必須親自參與伊朗下一任領導人的遴選，而穆傑塔巴若成為伊朗最高領袖，對他而言是「無法接受」的選擇，他還曾稱穆傑塔巴是「無足輕重」的人物。

他接受美國廣播公司（ABC）訪問時強調，伊朗新領袖「必須得到我們的批准。如果沒有我們的批准，他做不久。我們想確保不必每10年就就重蹈覆轍，到時沒有像我這樣做的總統。」

以色列軍方此前也警告伊朗任何可能的接班人：「我們將毫不猶豫地將你當成攻擊目標。」以色列國防軍（IDF）8日警告，將「追擊每一位接班人及任何試圖任命接班人的人」。

當穆傑塔巴從影子走向台前，伊朗神權體制已做出強硬選擇。在生存壓力下，現實政治終究壓過反世襲的革命理想，將這場權力交替轉化為對抗美國與以色列的政治豪賭。這位神祕的「守門人」，究竟會成為穩住伊朗政權的定海神針，還是引燃區域衝突的新引信？當前的中東局勢，正站在一個充滿不確定性的關鍵十字路口。

