荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國海事貿易行動辦公室11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。 示意圖／路透社資料照
英國海事貿易行動辦公室（UK Maritime Trade Operations，UKMTO）11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。

根據CNN報導及UKMTO通報，其中一起事故地點位於阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）以北約11海里的荷莫茲海峽。該貨船遭不明飛行物擊中後導致船上起火，目前已請求協助，船員正在撤離船隻。通報指出：「在當局持續調查之際，建議所有船隻通過該區域時保持警惕，並將任何可疑活動通報給UKMTO。」

阿曼海岸防衛隊（Oman's Coast Guard）11日上午接受CNN聯繫時表示，暫無立即評論。

UKMTO稍早另表示，當天稍早還有另一艘貨櫃船的船長通報，該船在阿拉伯聯合大公國外海疑似遭不明飛行物擊中並受損。目前損壞程度仍不清楚，船員正在進行調查；船長並表示，所有船員均安全，且人員已全部清點無誤。

最新通報則指出，UKMTO又接獲一宗事故報告，地點位於阿聯杜拜西北約50海里處。一艘散裝貨船的船長通報，船隻遭不明飛行物擊中。目前沒有任何環境影響的通報，船員據報均安全無恙。相關當局正在調查此事，並建議船隻通過該區域時保持警惕，將任何可疑活動通報給UKMTO。

接班3天仍音訊全無 伊朗新最高領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替遭殺害的父親已經三天，但至今未透過影像露面，也未公開現身，更未發布任何書面聲明。3名伊朗官員向紐約時報透露，一方面是擔心任何通信都可能暴露行蹤而陷入危險；另一方面則是他在以色列與美國開戰第一天就受傷。

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

伊朗與美以的對抗已進入第12天。戰爭長期化的特徵愈加顯著，美國想要抽身的窗口幾乎已經關閉。川普禮拜天雖說戰爭該結束了，卻又表示何時結束與伊朗的戰爭，將由他與內唐亞胡做出「共同決定」。但以色列並不想停，內唐亞胡禮拜一直接打臉說，「我們還沒有結束。」

中東戰火延燒…伊朗襲沙國油田、卡達傳爆炸 飛彈狂轟以色列3小時

伊朗今天凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙烏地阿拉伯一處油田，並連續3小時朝以色列多座城市發射飛彈

接班哈米尼的神秘次子穆傑塔巴是誰？跨國投資操盤手現身

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，次子穆傑塔巴打破世襲禁忌接班。這位神祕強硬派獲伊斯蘭革命衛隊力挺，不僅象徵神權體制為維繫政權所築起的最後防線，更對美、以展現不妥協姿態。在革命遺願與生存豪賭間，他的上位正將中

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

