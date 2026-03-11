聽新聞
大陸學者邢廣程：美以侵略伊朗 威脅了亞歐地區安全形勢
大陸兩會召開前夕，美軍與以色列攻擊了伊朗，為國際局勢投下震撼彈，而出席兩會的大陸學者邢廣程向本報表示，美國和以色列侵略伊朗為歐亞大陸地緣政治環境帶來了危險性，威脅了亞歐地區安全形勢。大陸也在密切關注伊朗局勢外溢的負面因素所帶來的影響。
中國社會科學院學部委員、大陸全國人大代表邢廣程，近日接受本報記者的書面採訪，聚焦在伊朗局勢對中俄的影響以及地緣政治利益、大陸邊疆地區的衝擊等。
邢廣程指出，近來，中國大周邊國際環境出現了一些地區衝突，如阿富汗與巴基斯坦的衝突、美國和以色列侵略伊朗。這當然會給中國帶來不確定性。
他提到，「從我的觀點看，中國一直十分關注世界安全和周邊安全，著力維護國際和平。為此，中國提出了世界發展倡議、世界安全倡議、世界文明倡議和全球治理倡議。中國還著力營造良好的、和平的周邊國際環境」。因此，中國希望阿富汗和巴基斯坦通過談判和對話解決問題，避免武力衝突。
他表示，美國和以色列侵略伊朗這是嚴重違背聯合國憲章和國際法的事件，為歐亞大陸地緣政治環境帶來了危險性，威脅了亞歐地區安全形勢，也給亞歐大陸地區的能源安全、產業鏈和供應鏈安全帶來的嚴重的威脅。對此，美國和以色列應立即停止對伊朗的侵略，通過對話和談判解決問題。
最後他特別指出，「當然，中東地區的動盪和局部戰爭對中亞地區和南亞地區都帶來了不確定性和危險性，中國也在密切關注伊朗局勢外溢的負面因素所帶來的影響」。
邢廣程是大陸知名歷史學者，主要研究方向為蘇聯歷史、俄羅斯及中亞問題、周邊國際問題和中國邊疆問題。其代表性專著有《對外關係、和諧邊疆與中國戰略定位》、《同盟、衝突和關係正常化：中蘇關係演化軌跡》等、另主編《中國邊疆發展報告》系列邊疆藍皮書、《清代國家統一史》等，2025年獲選為俄羅斯科學院外籍院士。
