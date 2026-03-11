快訊

接班3天仍音訊全無 伊朗新最高領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。法新社
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替遭殺害的父親已經三天，但至今未透過影像露面，也未公開現身，更未發布任何書面聲明。3名伊朗官員向紐約時報透露，一方面是擔心任何通信都可能暴露行蹤而陷入危險；另一方面則是他在以色列美國開戰第一天就受傷。

這三名伊朗官員表示，他們過去兩天從更資深的政府人士處獲悉，穆吉塔巴受了傷，包括腿部受傷，但仍保持清醒，並在一處高度安全且通信受限的地點避難。另有2名以色列軍方官員表示，以方所收集的情報也使國防體系相信穆吉塔巴2月28日腿部受傷，而且這一判斷是他在8日獲選為新任最高領袖之前就已得出。

關於穆吉塔巴狀況的一個線索，來自國家電視台與國營通訊社「伊通社」（IRNA）的稱呼。伊通社稱他為「受傷的戰爭老兵」最高領袖。此外，強大的政府宗教慈善機構「伊瑪目救濟委員會」（Komiteh Emdad）發表的祝賀聲明，也稱莫吉塔巴為「janbaz jang」，這是波斯語中指「在戰爭中受傷的老兵」的詞語。

穆吉塔巴一直是一個神秘人物，很少、甚至幾乎從未發表公開演說或出席公開活動。伊朗媒體近日開始流傳一段長約半分鐘的影片，內容只有他的靜態照片與一段簡短的生平介紹。儘管穆吉塔巴受傷的完整情況與程度仍不清楚，肖像已出現在德黑蘭街頭的大型橫幅上，一幅巨型壁畫則描繪他已故父親哈米尼將伊朗國旗交到他的手中。

伊朗當地媒體10日詢問伊朗外交部發言人巴加伊（Esmail Baghaei），穆吉塔巴是否已接掌權力並履行最高宗教與政治領袖及武裝部隊總司令的職責。巴加伊未直接回答，只表示：「該收到訊息的人都已收到訊息。」

根據報導，外界6日得知穆吉塔巴是最高領袖接班人選的領先者時，以色列戰機向最高領袖辦公與居住園區剩餘的建築投下鑽地炸彈，衛星照片顯示該建築已被炸成瓦礫。伊朗官員表示，他們相信這次攻擊的目標是穆吉塔巴，但他當時並不在該處。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）曾揚言，任何接替哈米尼的人都將成為攻擊目標。美國總統川普表示，他對穆吉塔巴接任並不滿意，但未回應美國是否試圖殺死穆吉塔巴。

