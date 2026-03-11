伊朗神祕新領袖 穆吉塔巴海外資產全曝光「倫敦豪宅緊鄰以使館」

快訊




中央社／ 德黑蘭10日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼命喪美國和以色列空襲後由兒子穆吉塔巴（圖中）接班，據報穆吉塔巴掌握龐大海外資產，包括在倫敦的豪宅緊鄰以色列大使館。 路透社
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國以色列空襲後由兒子穆吉塔巴接班，據報穆吉塔巴掌握龐大海外資產，包括在倫敦的豪宅緊鄰以色列大使館。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）引述The MediaLine中東新聞報導，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）除了伊朗外，還在英國倫敦、阿拉伯聯合大公國以及多個歐洲國家掌控總值至少30億美元（約新台幣960億元）的龐大金融帝國，然而在官方產權文件上，這些資產均未以他的名義出現。

伊朗商人安薩里（Ali Ansari）是穆吉塔巴在海外購置房產與投資的代理人。兩人似乎在1980年代末期建立密切關係，有人推測兩人可能是在兩伊戰爭前線服役時結識；安薩里的父親曾獲哈米尼任命為戰後重建委員會成員，兩家本就有接觸，因此兩人之後的合作並非偶然。

安薩里起初憑藉與國家相關的產業及貿易特權紮根，後來把業務擴展到英國、瑞士、阿聯、馬來西亞等地。他利用海外空殼公司以及哈米尼家族人脈規避制裁、為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及伊朗政權洗錢，並從倫敦和世界其他地方資助革命衛隊與代理組織，尤其是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

雖然安薩里的律師否認將部分資產或房產權限交給新任最高領袖穆吉塔巴，一名熟悉伊朗財務狀況的消息人士告訴The Media Line，安薩里與哈米尼關係如信徒與宗教領袖，安薩里會以宗教捐獻名義資助接班人。

在安薩里購置並提供穆吉塔巴使用的倫敦房產中，最受關注的是一間緊鄰以色列大使館的豪宅，據說從屋內即可以肉眼觀察大使館院區的一舉一動。

安薩里最後一次現身地點為杜拜。

「另個哈米尼」 川普支持擊殺穆吉塔巴 以色列主導任務

父母妻兒全亡、家族共8死 伊朗新領導人未來恐怕只會「更強硬」

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

英國海事貿易行動辦公室（UK Maritime Trade Operations，UKMTO）11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。

接班3天仍音訊全無 伊朗新最高領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替遭殺害的父親已經三天，但至今未透過影像露面，也未公開現身，更未發布任何書面聲明。3名伊朗官員向紐約時報透露，一方面是擔心任何通信都可能暴露行蹤而陷入危險；另一方面則是他在以色列與美國開戰第一天就受傷。

【重磅快評】美伊對抗勢將長期化 但伊朗若崩潰更是美國的噩夢

伊朗與美以的對抗已進入第12天。戰爭長期化的特徵愈加顯著，美國想要抽身的窗口幾乎已經關閉。川普禮拜天雖說戰爭該結束了，卻又表示何時結束與伊朗的戰爭，將由他與內唐亞胡做出「共同決定」。但以色列並不想停，內唐亞胡禮拜一直接打臉說，「我們還沒有結束。」

中東戰火延燒…伊朗襲沙國油田、卡達傳爆炸 飛彈狂轟以色列3小時

伊朗今天凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙烏地阿拉伯一處油田，並連續3小時朝以色列多座城市發射飛彈

接班哈米尼的神秘次子穆傑塔巴是誰？跨國投資操盤手現身

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，次子穆傑塔巴打破世襲禁忌接班。這位神祕強硬派獲伊斯蘭革命衛隊力挺，不僅象徵神權體制為維繫政權所築起的最後防線，更對美、以展現不妥協姿態。在革命遺願與生存豪賭間，他的上位正將中

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

