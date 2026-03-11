伊朗神祕新領袖 穆吉塔巴海外資產全曝光「倫敦豪宅緊鄰以使館」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國和以色列空襲後由兒子穆吉塔巴接班，據報穆吉塔巴掌握龐大海外資產，包括在倫敦的豪宅緊鄰以色列大使館。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）引述The MediaLine中東新聞報導，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）除了伊朗外，還在英國倫敦、阿拉伯聯合大公國以及多個歐洲國家掌控總值至少30億美元（約新台幣960億元）的龐大金融帝國，然而在官方產權文件上，這些資產均未以他的名義出現。

伊朗商人安薩里（Ali Ansari）是穆吉塔巴在海外購置房產與投資的代理人。兩人似乎在1980年代末期建立密切關係，有人推測兩人可能是在兩伊戰爭前線服役時結識；安薩里的父親曾獲哈米尼任命為戰後重建委員會成員，兩家本就有接觸，因此兩人之後的合作並非偶然。

安薩里起初憑藉與國家相關的產業及貿易特權紮根，後來把業務擴展到英國、瑞士、阿聯、馬來西亞等地。他利用海外空殼公司以及哈米尼家族人脈規避制裁、為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及伊朗政權洗錢，並從倫敦和世界其他地方資助革命衛隊與代理組織，尤其是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

雖然安薩里的律師否認將部分資產或房產權限交給新任最高領袖穆吉塔巴，一名熟悉伊朗財務狀況的消息人士告訴The Media Line，安薩里與哈米尼關係如信徒與宗教領袖，安薩里會以宗教捐獻名義資助接班人。

在安薩里購置並提供穆吉塔巴使用的倫敦房產中，最受關注的是一間緊鄰以色列大使館的豪宅，據說從屋內即可以肉眼觀察大使館院區的一舉一動。

安薩里最後一次現身地點為杜拜。