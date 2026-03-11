黎巴嫩戰火升溫！以色列空襲貝魯特市中心公寓 持續鎖定真主黨

快訊




中央社／ 貝魯特10日綜合外電報導
儘管2024年達成停火，以色列仍持續鎖定真主黨發動空襲，如今更在黎巴嫩各地發動一波波攻擊，並派遣地面部隊進入邊界地區。 法新社
以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心一棟公寓，黎巴嫩國營媒體報導，這是以色列與武裝組織「真主黨」爆發新一輪戰事以來，第2次攻擊貝魯特核心地帶。

法新社報導，美國與以色列聯手發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，獲伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）上週攻擊以色列，把黎巴嫩拖入中東戰爭。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency, NNA）報導，「敵方鎖定位於貝魯特市中心艾夏巴卡爾（AishaBakkar）地區的一棟公寓」，此區人口稠密，且靠近市內最大購物中心之一。

法新社影像服務AFPTV直播畫面顯示，一聲空襲巨響後，貝魯特一棟多層公寓建築爆出火球。

法新社記者目睹建築的7樓與8樓牆面損毀，附近車輛受損，安全部隊已在現場戒備。

以色列軍方上週也曾攻擊貝魯特市中心拉瑪達飯店（Ramada hotel），造成至少4人死亡。

「民眾生活被徹底顛覆」中東戰火蔓延 聯合國：黎巴嫩1天內逾10萬人逃難

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算看伊朗戰爭

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國與以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

中東戰火延燒…伊朗襲沙國油田、卡達傳爆炸 飛彈狂轟以色列3小時

伊朗今天凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙烏地阿拉伯一處油田，並連續3小時朝以色列多座城市發射飛彈

接班哈米尼的神秘次子穆傑塔巴是誰？跨國投資操盤手現身

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，次子穆傑塔巴打破世襲禁忌接班。這位神祕強硬派獲伊斯蘭革命衛隊力挺，不僅象徵神權體制為維繫政權所築起的最後防線，更對美、以展現不妥協姿態。在革命遺願與生存豪賭間，他的上位正將中

