黎巴嫩戰火升溫！以色列空襲貝魯特市中心公寓 持續鎖定真主黨

以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心一棟公寓，黎巴嫩國營媒體報導，這是以色列與武裝組織「真主黨」爆發新一輪戰事以來，第2次攻擊貝魯特核心地帶。

法新社報導，美國與以色列聯手發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，獲伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）上週攻擊以色列，把黎巴嫩拖入中東戰爭。

儘管2024年達成停火，以色列仍持續鎖定真主黨發動空襲，如今更在黎巴嫩各地發動一波波攻擊，並派遣地面部隊進入邊界地區。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency, NNA）報導，「敵方鎖定位於貝魯特市中心艾夏巴卡爾（AishaBakkar）地區的一棟公寓」，此區人口稠密，且靠近市內最大購物中心之一。

法新社影像服務AFPTV直播畫面顯示，一聲空襲巨響後，貝魯特一棟多層公寓建築爆出火球。

法新社記者目睹建築的7樓與8樓牆面損毀，附近車輛受損，安全部隊已在現場戒備。

以色列軍方上週也曾攻擊貝魯特市中心拉瑪達飯店（Ramada hotel），造成至少4人死亡。