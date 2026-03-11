連傳爆炸聲…伊朗發射多枚飛彈 以色列啟動防空系統攔截

以色列軍方今天說，他們偵測到多枚來自伊朗、朝向以色列的飛彈，並已啟動防空系統攔截，同時持續對伊朗及黎巴嫩展開一波攻擊。

法新社報導，以色列軍方在官方通訊軟體Telegram帳號上表示：「稍早以軍偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的飛彈。防禦系統正在攔截這項威脅。」

法新社記者聽到耶路撒冷響起空襲警報，並聽見在遠處的爆炸聲。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）急救服務表示，飛彈攻擊發生後暫無人員傷亡，但救護人員正協助「少數在前往避難處途中受傷的人」。

以色列第12頻道（Channel 12）電視台報導，特拉維夫附近疑似遭伊朗攻擊，有多人受傷。

數小時後，以色列軍方再度宣布「偵測到自伊朗發射、飛向以色列領土的飛彈」，飛彈攔截系統已經啟動。

這波飛彈襲擊過後，紅色大衛之星急救服務表示「目前尚未接獲傷亡通報」。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，他們打擊了海法的衛星通訊中心及以色列境內的軍事基地，同時也攻擊了美國在中東其他地區的目標，包括伊拉克庫德族地區與巴林的美國第五艦隊海軍基地。

革命衛隊在旗下新聞網站「賽帕新聞」（SepahNews）表示：「我們將持續以目的明確與力量強大的方式發動攻擊，在這場戰爭中，我們只考慮讓敵人徹底投降。」