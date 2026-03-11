快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

伊朗選出最高領袖 中東局勢、庫德族成關注焦點

中央社／ 台北11日電

隨著中東衝突進入第2週，伊朗宣布哈米尼次子繼任最高領袖，美國總統川普並不滿意，再對戰事帶來不確定性。學者分析戰事發展，伊朗國內民意是否有效集結、周邊國家的未來行動及庫德族是否參戰是戰事關鍵變因。

美國、以色列在對德黑蘭發動攻擊約10天後，歷經最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被擊斃的伊朗政府展現強硬態度，選出由哈米尼的次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖一職；伊朗外交部長更對外宣示，為實現伊斯蘭革命的崇高目標，絕不會有片刻動搖。

川普則表示對穆吉塔巴並不滿意（not happy），指責伊朗在穆吉塔巴身上浪費時間，並稱這位次子為「輕量級人物」。

政大外交學系、中東與中亞研究碩士學位學程副教授崔進揆接受中央社訪問表示，伊朗採取較強硬的態度面對美國或西方國家的壓力，也顯示伊斯蘭革命衛隊目前對國內局勢的控制程度仍高。他對未來美伊關係或以伊關係持悲觀態度，認為新繼任者若由強硬派出任，那麼在核問題、彈道飛彈、中東區域代理人等議題上，跟過去路線不會有太大差異。

至於外界猜測伊朗政權是否會移轉，他表示，群眾對抗政權的激烈程度至少要像去年底的抗議，且範圍得擴及全國，才有辦法完成政權移轉，但目前還沒出現一個截然不同的新政體或領導方向，政權移轉難度非常高。

針對戰事後續發展，崔進揆分享2個觀察點，一是伊朗是否有發生像美國跟以色列預期，群眾走上街頭，反政府團體是否有效集結，推翻既有體制；另一觀察點是庫德族是否加入戰爭，庫德族分散在伊朗、伊拉克、敘利亞與土耳其內，若庫德族參戰可能會讓四國陷入嚴重動盪，伊朗也可能因此出現內戰，可能也會引發難民潮。

川普曾表示，排除讓庫德族部隊參與這場戰爭的選項，以免戰況變得更加複雜。

英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of StAndrews）國際關係學院副講師（Associate Lecturer）賴炘延接受中央社電訪時指出，若戰事持續升溫可能有3種發展方向，一為美國繼續動員伊朗內部推動政權轉移，但很可能出現「失敗國家」（Failed state）的現象，亦即政府機構管理陷入失能、社會內部解體的情況。

他說，失敗國家出現後可能會有難民潮，衝擊海灣阿拉伯國家、地中海國家，有9300萬人口的伊朗若出現難民潮，可能會成為歐洲國家在2011年之後以人道主義為原則接受難民能力的新挑戰。

二為戰事外溢到周邊國家；三是伊朗人民對政權轉移的支持，可能會被拆解或出現更大混亂。賴炘延表示，「我不認為短期內會有和平出現，甚至民主不會那麼快到來」。

戰事除了受美國、以色列、伊朗三國的動向影響，被德黑蘭攻擊的中東數國一舉一動也備受國際關注，伊朗遭受美國、以色列的攻擊後，一開始以中東數國的美軍基地為目標反擊，爾後多個中東國家的機場、港口、煉油廠也遭到襲擊，但目前多個國家表現「克制」，大多僅止於重申維護主權主張、攔截伊朗飛彈。

崔進揆表示，目前阿拉伯國家採取避免或保守策略，目標是維持經濟發展與穩定；同時多數阿拉伯國家也認知到，以色列建國以來經歷多次戰爭無法被消滅，意識到已經不能再用軍事對抗處理以色列問題。另一方面，阿拉伯國家也樂見伊朗勢力被削弱，安全威脅可以降低。

賴炘延提到，中東國家反應較為克制，主要有幾個顧慮，包括若反擊戰事絕對會升級，中東國家雖然在十幾年前多角化投資，避免過度依賴能源出口收入，但能否承受長期航運中斷仍是未知，對伊朗出手並不符合國家利益。

他也觀察到，阿拉伯海灣國家如阿拉伯聯合大公國、卡達等國內部出現「國族主義」凝聚的現象，民間出現「國家克制地不讓戰事升高，保護人民」等論述，顯示戰事增強海灣國家內部對政權的向心力；同時也讓波斯灣合作理事會（GCC）成員國的關係變得更緊密，如沙烏地阿拉伯先前曾表示，支持科威特的主權完整及獨立，反對伊朗攻擊。

上週美國駐利雅德大使館遭無人機攻擊，住在麥加的民眾哈立德（Khalid）以書面回覆中央社時表示，住在利雅德的親戚生活沒受到影響。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

相關新聞

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國與以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

反制伊朗無人機 澤倫斯基：11國向烏求援 1條件下協助

美伊戰事牽動區域情勢，烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已有來自伊朗鄰近國家、歐洲聯盟國家及美國等共11國，向烏克蘭提出安全保障請求，希望借重烏方在反制伊朗製「見證者」無人機方面的經驗與能力。

伊朗「軍費動脈」哈格島成終戰關鍵 面積僅曼哈頓1/3大小

面積僅約紐約曼哈頓三分之一的哈格島(Kharg Island)位於波斯灣，距伊朗海岸約16哩，卻控制伊朗幾乎所有原油出口。伊朗戰爭將如何收場，最終可能取決於這座小島。Axios新聞網站報導，美軍可能奪取哈格島。

伊朗德黑蘭遭最猛烈空襲 居民憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭9日深夜至10日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲之一；居民表示，爆炸聲幾乎從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天的攻勢將會更強烈。

開戰至今…美軍至少7死140傷 兩天耗56億元彈藥

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有約140名美軍受傷，共有8人受重傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。