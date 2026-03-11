伊朗選出最高領袖 中東局勢、庫德族成關注焦點

隨著中東衝突進入第2週，伊朗宣布哈米尼次子繼任最高領袖，美國總統川普並不滿意，再對戰事帶來不確定性。學者分析戰事發展，伊朗國內民意是否有效集結、周邊國家的未來行動及庫德族是否參戰是戰事關鍵變因。

美國、以色列在對德黑蘭發動攻擊約10天後，歷經最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被擊斃的伊朗政府展現強硬態度，選出由哈米尼的次子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖一職；伊朗外交部長更對外宣示，為實現伊斯蘭革命的崇高目標，絕不會有片刻動搖。

川普則表示對穆吉塔巴並不滿意（not happy），指責伊朗在穆吉塔巴身上浪費時間，並稱這位次子為「輕量級人物」。

政大外交學系、中東與中亞研究碩士學位學程副教授崔進揆接受中央社訪問表示，伊朗採取較強硬的態度面對美國或西方國家的壓力，也顯示伊斯蘭革命衛隊目前對國內局勢的控制程度仍高。他對未來美伊關係或以伊關係持悲觀態度，認為新繼任者若由強硬派出任，那麼在核問題、彈道飛彈、中東區域代理人等議題上，跟過去路線不會有太大差異。

至於外界猜測伊朗政權是否會移轉，他表示，群眾對抗政權的激烈程度至少要像去年底的抗議，且範圍得擴及全國，才有辦法完成政權移轉，但目前還沒出現一個截然不同的新政體或領導方向，政權移轉難度非常高。

針對戰事後續發展，崔進揆分享2個觀察點，一是伊朗是否有發生像美國跟以色列預期，群眾走上街頭，反政府團體是否有效集結，推翻既有體制；另一觀察點是庫德族是否加入戰爭，庫德族分散在伊朗、伊拉克、敘利亞與土耳其內，若庫德族參戰可能會讓四國陷入嚴重動盪，伊朗也可能因此出現內戰，可能也會引發難民潮。

川普曾表示，排除讓庫德族部隊參與這場戰爭的選項，以免戰況變得更加複雜。

英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of StAndrews）國際關係學院副講師（Associate Lecturer）賴炘延接受中央社電訪時指出，若戰事持續升溫可能有3種發展方向，一為美國繼續動員伊朗內部推動政權轉移，但很可能出現「失敗國家」（Failed state）的現象，亦即政府機構管理陷入失能、社會內部解體的情況。

他說，失敗國家出現後可能會有難民潮，衝擊海灣阿拉伯國家、地中海國家，有9300萬人口的伊朗若出現難民潮，可能會成為歐洲國家在2011年之後以人道主義為原則接受難民能力的新挑戰。

二為戰事外溢到周邊國家；三是伊朗人民對政權轉移的支持，可能會被拆解或出現更大混亂。賴炘延表示，「我不認為短期內會有和平出現，甚至民主不會那麼快到來」。

戰事除了受美國、以色列、伊朗三國的動向影響，被德黑蘭攻擊的中東數國一舉一動也備受國際關注，伊朗遭受美國、以色列的攻擊後，一開始以中東數國的美軍基地為目標反擊，爾後多個中東國家的機場、港口、煉油廠也遭到襲擊，但目前多個國家表現「克制」，大多僅止於重申維護主權主張、攔截伊朗飛彈。

崔進揆表示，目前阿拉伯國家採取避免或保守策略，目標是維持經濟發展與穩定；同時多數阿拉伯國家也認知到，以色列建國以來經歷多次戰爭無法被消滅，意識到已經不能再用軍事對抗處理以色列問題。另一方面，阿拉伯國家也樂見伊朗勢力被削弱，安全威脅可以降低。

賴炘延提到，中東國家反應較為克制，主要有幾個顧慮，包括若反擊戰事絕對會升級，中東國家雖然在十幾年前多角化投資，避免過度依賴能源出口收入，但能否承受長期航運中斷仍是未知，對伊朗出手並不符合國家利益。

他也觀察到，阿拉伯海灣國家如阿拉伯聯合大公國、卡達等國內部出現「國族主義」凝聚的現象，民間出現「國家克制地不讓戰事升高，保護人民」等論述，顯示戰事增強海灣國家內部對政權的向心力；同時也讓波斯灣合作理事會（GCC）成員國的關係變得更緊密，如沙烏地阿拉伯先前曾表示，支持科威特的主權完整及獨立，反對伊朗攻擊。

上週美國駐利雅德大使館遭無人機攻擊，住在麥加的民眾哈立德（Khalid）以書面回覆中央社時表示，住在利雅德的親戚生活沒受到影響。