快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

美政府要受困中東公民自行撤離 醫師花62小時輾轉四大洲終返家

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列和伊朗爆發衝突之際，一名旅客2日在美國紐約甘迺迪國際機場8號航廈查看出發航班顯示板，上面顯示卡達航空飛往杜哈的航班已取消。路透
美國與以色列和伊朗爆發衝突之際，一名旅客2日在美國紐約甘迺迪國際機場8號航廈查看出發航班顯示板，上面顯示卡達航空飛往杜哈的航班已取消。路透

以色列美國2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗則進行報復，卡達在內的中東多國關閉領空並取消航班，數以萬計的旅客被迫滯留，美國國務院卻宣布旅客不應依賴官方撤離。紐約時報報導，一名美國醫師花了62小時、跨越四大洲，才終於成功返家。

YT連結：https://youtu.be/DpxzGZwvx7g

45歲的米勒（Dr. Jay Miller）是一名肺部與重症醫學專科醫師，與妻子納拉（Swathi Narra）、5歲女兒德薇（Devi）難得全家赴印度度假。米勒比妻女提前一周離開，準備回去照顧病人，行程卻在開戰當天出現意想不到的轉折：他搭乘的卡達航空（Qatar Airways）飛往達拉斯的班機，從卡達杜哈起飛約一小時後突然折返。

米勒回到地面後，聽見爆炸聲強烈到讓他飯店房間的窗戶都在震動。他說：「那是一種你會告訴配偶你愛她的時刻，而我確實這麼做了。」

米勒在杜哈獨自度過接下來5個夜晚，情緒如同坐雲霄飛車般起伏，試圖透過小心探索城市來分散注意力。部分旅客同樣感到害怕，甚至不敢回到高樓層房間，而是整天待在飯店大廳避難。他嘗試打電話給美國國務院、填寫各種表格，並聯絡政治人物，但全都沒有結果。國務院宣布旅客不應依賴美國政府撤離的隔天，他決定無論如何都要自行離開。

儘管米勒與仍在印度的妻子瘋狂搜尋任何能離開中東的班機，但杜哈機場仍然關閉，可選航班極少。不過，距離約9小時車程的沙烏地阿拉伯首都利雅德仍有班機起飛，他決定碰碰運氣，成功找到一班從利雅德飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的航班，並迅速上網申請兩國簽證。

他說：「我們覺得必須靠自己行動。沒有時間，也沒有那樣的條件去等待別人。」他並補充，一開始看起來「非常瘋狂且不切實際」的行程，如今已不再如此。

米勒雇用飯店推薦的司機送他到沙烏地邊境，之後又找另一名司機帶他通過簽證與海關檢查，再找第三名司機從邊境開車送他到利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），一共花費約3000美元。他在汽車高速穿越沙烏地沙漠時接受電訪表示，每當車輛通過例行檢查站，焦慮就會飆升，情緒滿是「絕望、恐懼與焦慮，只想逃離」。

米勒5日晚上抵達利雅德機場時，航廈顯得詭異地安靜，多數航班都已取消。他坐在幾乎空無一人的貴賓室裡，緊張地等待凌晨3點40分的班機。這班由衣索比亞航空執飛的航班幾乎滿座，而他幾乎徹夜未眠。

米勒之前沒想過前往衣索比亞旅行，但飛機在6日早上6點40分降落後，身為達爾文鐵桿信徒的他，雖已精疲力竭，仍抓住機會利用轉機的15個小時前往衣索比亞國家博物館，參觀人類祖先「露西」（Lucy）骨骼，還特地享用一杯衣索比亞聞名的濃咖啡，最後在晚上10點40分、即班機起飛前三小時回到機場。

不過情況仍相當驚險。為了避免米勒錯過班機，機場員工將他帶到安檢隊伍最前方，護照被檢查5次，而艱難旅程仍未結束。他搭乘的衣航飛往芝加哥航班在6個半小時後於歐洲的義大利羅馬加油，但乘客並未下機，最後在3月7日早上8點前不久抵達芝加哥。此時，距離他第一班航班在空中折返已整整一周。

米勒在歐海爾國際機場還必須面對另一道關卡，也就是美國海關與移民檢查。由於國土安全部資金中斷，相關作業受到影響，但隊伍仍以穩定速度前進。米勒領取托運行李後又等三小時，搭上聯合航空飛往紐奧良的下一班航班。途中還發生飛機離開登機門時撞上一輛行李拖車的插曲，但航班最終仍能起飛，並在下午2點稍過後降落紐奧良。

從米勒逃離卡達開始算起，抵達紐奧良時已經超過60小時，整趟旅程估計花費接近1萬美元。他在大約一小時後到家，打開一瓶啤酒喝，然後一口氣睡16個小時。美國國務院終於在當晚回電，但他早已在床上熟睡，電話直接轉入語音信箱。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

陸媒稱協助滯留中東台灣人經上海返台 陸委會：認知作戰

國安部運作停擺、TSA缺人 休士頓等機場安檢要3小時

政府局部停擺衝擊航安 全美各大航空樞紐大排長龍

相關新聞

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

川普在伊朗戰爭「TACO」為時已晚？FT：全球對美信任已受重創

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）10日發表文章指出，美國總統川普不久之後將宣布他發起的伊朗戰爭結束。這一時刻與其說取決於至今無人知曉的任務是否完成，不如說取決於他能承受多少痛苦。不過幾乎可以確定的是，伊朗的痛苦承受門檻高於他。

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

美政府要受困中東公民自行撤離 醫師花62小時輾轉四大洲終返家

以色列與美國2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗則進行報復，卡達在內的中東多國關閉領空並取消航班，數以萬計的旅客被迫滯留，美國國務院卻宣布旅客不應依賴官方撤離。紐約時報報導，一名美國醫師花了62小時、跨越四大洲，才終於成功返家。

伊朗疑在荷莫茲海峽布水雷 川普警告：將面臨嚴重後果

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。