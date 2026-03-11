美戰前情報評估：軍事介入伊朗不太可能改變政權

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

據兩名知情人士透露，在美國以色列伊朗開戰前不久完成的一份美國情報評估曾判定，美國的軍事介入不太可能導致這個伊斯蘭共和國的政權更迭。

這兩名因談論機密報告而要求匿名的知情人士表示，國家情報會議（National Intelligence Council）在2月的評估中得出結論，無論是有限的空襲，還是更大規模、更持久的軍事行動，就算伊朗最高領袖已遭擊斃，也不太可能促成新政府上台。

美聯社報導，這項判定削弱了川普政府關於能相對迅速完成在伊朗目標的說法。

雖然華府宣稱並非尋求伊朗政權更迭，但美軍打擊行動已擊殺多名伊朗領導層人物，且總統川普也正在考慮希望由誰來領導伊朗。

知情人士指出，情報評估的結論是，如果伊朗領導階層被殺害，沒有任何一個強大或統一的反對派聯盟已準備好接管政權。當時報告判定，若最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇害，伊朗的建制派將試圖維持權力的連續性。

這項評估的發現與現況吻合。伊朗領導階層8日選出穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖，接替在戰爭初期攻勢中喪生的父親。

外界認為穆吉塔巴．哈米尼的觀點比他的父親更加強硬，這項人選是伊朗領導層釋放強烈抵抗的訊號，顯示政府不會輕易退讓。

川普和其他高層政府官員對2月28日展開的攻擊給出了不同的理由，稱這對於挫敗伊朗的核武計畫或先發制人阻止伊朗的彈道飛彈攻擊有其必要。

雖然美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示這場戰爭並非尋求政權更迭，但川普已表明這是他希望看到的結果。

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國與以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

反制伊朗無人機 澤倫斯基：11國向烏求援 1條件下協助

美伊戰事牽動區域情勢，烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已有來自伊朗鄰近國家、歐洲聯盟國家及美國等共11國，向烏克蘭提出安全保障請求，希望借重烏方在反制伊朗製「見證者」無人機方面的經驗與能力。

伊朗「軍費動脈」哈格島成終戰關鍵 面積僅曼哈頓1/3大小

面積僅約紐約曼哈頓三分之一的哈格島(Kharg Island)位於波斯灣，距伊朗海岸約16哩，卻控制伊朗幾乎所有原油出口。伊朗戰爭將如何收場，最終可能取決於這座小島。Axios新聞網站報導，美軍可能奪取哈格島。

伊朗德黑蘭遭最猛烈空襲 居民憂「再10天恐滅城」

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭9日深夜至10日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲之一；居民表示，爆炸聲幾乎從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天的攻勢將會更強烈。

開戰至今…美軍至少7死140傷 兩天耗56億元彈藥

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有約140名美軍受傷，共有8人受重傷。

