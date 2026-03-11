美戰前情報評估：軍事介入伊朗不太可能改變政權

據兩名知情人士透露，在美國與以色列對伊朗開戰前不久完成的一份美國情報評估曾判定，美國的軍事介入不太可能導致這個伊斯蘭共和國的政權更迭。

這兩名因談論機密報告而要求匿名的知情人士表示，國家情報會議（National Intelligence Council）在2月的評估中得出結論，無論是有限的空襲，還是更大規模、更持久的軍事行動，就算伊朗最高領袖已遭擊斃，也不太可能促成新政府上台。

美聯社報導，這項判定削弱了川普政府關於能相對迅速完成在伊朗目標的說法。

雖然華府宣稱並非尋求伊朗政權更迭，但美軍打擊行動已擊殺多名伊朗領導層人物，且總統川普也正在考慮希望由誰來領導伊朗。

知情人士指出，情報評估的結論是，如果伊朗領導階層被殺害，沒有任何一個強大或統一的反對派聯盟已準備好接管政權。當時報告判定，若最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇害，伊朗的建制派將試圖維持權力的連續性。

這項評估的發現與現況吻合。伊朗領導階層8日選出穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖，接替在戰爭初期攻勢中喪生的父親。

外界認為穆吉塔巴．哈米尼的觀點比他的父親更加強硬，這項人選是伊朗領導層釋放強烈抵抗的訊號，顯示政府不會輕易退讓。

川普和其他高層政府官員對2月28日展開的攻擊給出了不同的理由，稱這對於挫敗伊朗的核武計畫或先發制人阻止伊朗的彈道飛彈攻擊有其必要。

雖然美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示這場戰爭並非尋求政權更迭，但川普已表明這是他希望看到的結果。