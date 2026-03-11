中東戰火延燒 伊朗襲沙國油田、飛彈轟以色列3小時

伊朗今天凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙烏地阿拉伯一處油田，並連續3小時朝以色列多座城市發射飛彈。

法新社記者在耶路撒冷（Jerusalem）聽見空襲警報與爆炸巨響，緊急事務處理當局尚未通報有人員傷亡，但以色列第12頻道（Channel 12）報導說特拉維夫（Tel Aviv）有數人受傷。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，他們也對有大量美軍駐紮的巴林與伊拉克庫德斯坦自治區（IraqiKurdistan）發動攻擊。

沙烏地阿拉伯國防部說，波斯灣地區今天上午攔截多架無人機與彈道飛彈，其中包括鎖定沙國一處油田的兩架無人機。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）稍早在社群平台X以英文發文說，伊朗「當然不尋求停火」，「我們認為侵略者必須受到懲罰和教訓，使其不敢再次攻擊伊朗」。

五角大廈表示，自戰爭爆發以來，已有7名美軍陣亡、約140人受傷。

在德黑蘭，一名40多歲婦女說，儘管「沒有對一般民宅建物」進行轟炸，但爆炸聲仍令人非常不安。

伊朗鎖定波斯灣地區重要城市為目標，對其機場與能源設施發動攻擊，試圖讓全球經濟付出沉重代價。

消息人士告訴記者，在無人機攻擊阿拉伯聯合大公國魯瓦斯（Ruwais）一座工業區並引發火災後，阿聯最大煉油廠暫時關閉，作為預防措施。

法新社記者說，卡達也傳出爆炸聲響。卡達已因中東衝突暫停生產與出口液化天然氣，導致歐洲能源價格飆漲。

這場戰爭的影響正在波及全球，聯合國貿易與發展機構警告，燃料和糧食等基本物價上漲，將衝擊全球最弱勢人群。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）說：「干擾持續時間愈長，為全球石油市場帶來的後果將愈具災難性，全球經濟受到的衝擊也愈嚴重。」

他還說：「恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運至關重要。」