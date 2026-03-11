快訊

黎巴嫩捲入戰火遭以軍空襲 近76萬人流離失所

中央社／ 貝魯特10日綜合外電報導

以色列軍方警告黎巴嫩民眾撤離後，今天對貝魯特南郊與黎巴嫩南部發動新一波空襲。黎巴嫩有關當局表示，已有近76萬人登記為流離失所者。

法新社報導，美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，獲伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）上週攻擊以色列，把黎巴嫩拖入中東戰爭。

儘管2024年達成停火，以色列仍持續鎖定真主黨發動空襲，如今更在黎巴嫩各地發動一波波攻擊，並派遣地面部隊進入邊界地區。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，首都貝魯特南郊地區今天遭遇多次空襲，當地為真主黨勢力範圍。法新社影像服務AFPTV畫面顯示，此區升起濃煙。以軍表示，已開始「打擊真主黨在當地的基礎設施」。

黎巴嫩衛生部指出，南郊附近有一輛機車遭擊中，造成一人死亡。

在黎巴嫩南部，黎巴嫩國家通訊社報導，「以色列敵軍」在靠近泰爾（Tyre）的阿巴西耶（Abbassiyeh）「發動空襲」。稍早，以色列軍方已警告將攻擊當地一棟建築以及沿岸城市錫登市（Sidon）。

黎巴嫩國家通訊社指出，在南部小鎮朱瓦亞（Jwaya），以色列的空襲造成鎮長與一名鎮議員喪命。

真主黨發表聲明表示，旗下戰士已在南部邊境城鎮基安（Khiam）與奧代塞（Odaisseh）附近攻擊以軍，並朝以色列發射火箭，包括海法（Haifa）南方的一處「飛彈防禦陣地」。

真主黨稍後又表示，正在邊境城鎮艾塔龍（Aitaroun）附近一帶，「使用輕型與中型武器」與以軍交戰。

黎巴嫩有關當局昨天說，自3月2日以來，以色列的攻擊造成至少486人喪生、1300多人受傷，今天進一步指出，目前已有75萬9300人登記為流離失所者，其中12萬2600人待在避難所。

以色列 伊朗 美國 黎巴嫩 真主黨 哈米尼

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

川普在伊朗戰爭「TACO」為時已晚？FT：全球對美信任已受重創

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）10日發表文章指出，美國總統川普不久之後將宣布他發起的伊朗戰爭結束。這一時刻與其說取決於至今無人知曉的任務是否完成，不如說取決於他能承受多少痛苦。不過幾乎可以確定的是，伊朗的痛苦承受門檻高於他。

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

打伊朗的「選擇之戰」 川普要負全責

川普總統逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，又在伊朗周邊集結戰機、航母，外界本認為只是極限施壓、增加與伊朗談判核武籌碼，沒想到美國聯手以色列，一天內剿滅伊朗最高領導人哈米尼和48名領袖，摧毀伊朗中遠程導彈、全部海軍戰艦和核武軍備生產鏈，現在雖然宣稱戰爭可能很快結束，可是恐怕難以收場。

