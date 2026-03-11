聽新聞
黎巴嫩捲入戰火遭以軍空襲 近76萬人流離失所
以色列軍方警告黎巴嫩民眾撤離後，今天對貝魯特南郊與黎巴嫩南部發動新一波空襲。黎巴嫩有關當局表示，已有近76萬人登記為流離失所者。
法新社報導，美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，獲伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）上週攻擊以色列，把黎巴嫩拖入中東戰爭。
儘管2024年達成停火，以色列仍持續鎖定真主黨發動空襲，如今更在黎巴嫩各地發動一波波攻擊，並派遣地面部隊進入邊界地區。
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，首都貝魯特南郊地區今天遭遇多次空襲，當地為真主黨勢力範圍。法新社影像服務AFPTV畫面顯示，此區升起濃煙。以軍表示，已開始「打擊真主黨在當地的基礎設施」。
黎巴嫩衛生部指出，南郊附近有一輛機車遭擊中，造成一人死亡。
在黎巴嫩南部，黎巴嫩國家通訊社報導，「以色列敵軍」在靠近泰爾（Tyre）的阿巴西耶（Abbassiyeh）「發動空襲」。稍早，以色列軍方已警告將攻擊當地一棟建築以及沿岸城市錫登市（Sidon）。
黎巴嫩國家通訊社指出，在南部小鎮朱瓦亞（Jwaya），以色列的空襲造成鎮長與一名鎮議員喪命。
真主黨發表聲明表示，旗下戰士已在南部邊境城鎮基安（Khiam）與奧代塞（Odaisseh）附近攻擊以軍，並朝以色列發射火箭，包括海法（Haifa）南方的一處「飛彈防禦陣地」。
真主黨稍後又表示，正在邊境城鎮艾塔龍（Aitaroun）附近一帶，「使用輕型與中型武器」與以軍交戰。
黎巴嫩有關當局昨天說，自3月2日以來，以色列的攻擊造成至少486人喪生、1300多人受傷，今天進一步指出，目前已有75萬9300人登記為流離失所者，其中12萬2600人待在避難所。
