伊朗再發動攻擊 沙烏地攔截7枚飛彈

中央社／ 利雅德11日綜合外電報導

隨著伊朗對波斯灣鄰國發動新一波攻勢，沙烏地阿拉伯今天表示，成功攔截7枚針對其軍事基地與東部地區的彈道飛彈

法新社報導，沙國國防部在社群平台X發文表示：「6枚朝蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan AirBase）發射的彈道飛彈已遭攔截並摧毀。」國防部並在另一則貼文中補充，還攔截1枚朝東部地區發射的彈道飛彈。

蘇爾坦王子空軍基地位在艾卡吉省（Al Kharj），一名美國士兵曾在本月1日的攻擊中受傷，並於一週後不治。

除了飛彈，沙國國防部在另一則推文中表示，他們還攔截了一波共9架的無人機，其中5架在艾卡吉省以東被擊毀。

與此同時，阿拉伯聯合大公國今天也通報他們再度遭到來自伊朗的飛彈及無人機攻擊。阿聯國防部並未說明飛彈和無人機的數量，也沒有具體說明攻擊目標或地點。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）前一天宣布發動新一波飛彈攻擊行動，目標包括特拉維夫（TelAviv）在內的以色列城市，以及區域內的多個美國據點。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述革命衛隊聲明指出，已向美國海軍第5艦隊在巴林的基地，以及伊拉克庫德地區的另外3處設施發射「大批」彈道飛彈。

根據當局說法，巴林已成為伊朗無人機與飛彈多次攻擊的目標，目前已證實造成兩人死亡。

以色列對伊朗軍事行動還沒結束 內唐亞胡：最終取決於他們自己

伊朗炸土耳其飛彈遭攔截 美軍陣亡增至7人

伊朗無人機攻擊沙國油田未遂 巴林遇夜襲32人傷

伊朗攻擊波灣多國　美下令撤駐沙國使館人員

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

川普在伊朗戰爭「TACO」為時已晚？FT：全球對美信任已受重創

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）10日發表文章指出，美國總統川普不久之後將宣布他發起的伊朗戰爭結束。這一時刻與其說取決於至今無人知曉的任務是否完成，不如說取決於他能承受多少痛苦。不過幾乎可以確定的是，伊朗的痛苦承受門檻高於他。

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

美政府要受困中東公民自行撤離 醫師花62小時輾轉四大洲終返家

以色列與美國2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗則進行報復，卡達在內的中東多國關閉領空並取消航班，數以萬計的旅客被迫滯留，美國國務院卻宣布旅客不應依賴官方撤離。紐約時報報導，一名美國醫師花了62小時、跨越四大洲，才終於成功返家。

伊朗疑在荷莫茲海峽布水雷 川普警告：將面臨嚴重後果

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

