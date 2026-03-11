伊朗再發動攻擊 沙烏地攔截7枚飛彈

隨著伊朗對波斯灣鄰國發動新一波攻勢，沙烏地阿拉伯今天表示，成功攔截7枚針對其軍事基地與東部地區的彈道飛彈。

法新社報導，沙國國防部在社群平台X發文表示：「6枚朝蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan AirBase）發射的彈道飛彈已遭攔截並摧毀。」國防部並在另一則貼文中補充，還攔截1枚朝東部地區發射的彈道飛彈。

蘇爾坦王子空軍基地位在艾卡吉省（Al Kharj），一名美國士兵曾在本月1日的攻擊中受傷，並於一週後不治。

除了飛彈，沙國國防部在另一則推文中表示，他們還攔截了一波共9架的無人機，其中5架在艾卡吉省以東被擊毀。

與此同時，阿拉伯聯合大公國今天也通報他們再度遭到來自伊朗的飛彈及無人機攻擊。阿聯國防部並未說明飛彈和無人機的數量，也沒有具體說明攻擊目標或地點。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）前一天宣布發動新一波飛彈攻擊行動，目標包括特拉維夫（TelAviv）在內的以色列城市，以及區域內的多個美國據點。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述革命衛隊聲明指出，已向美國海軍第5艦隊在巴林的基地，以及伊拉克庫德地區的另外3處設施發射「大批」彈道飛彈。

根據當局說法，巴林已成為伊朗無人機與飛彈多次攻擊的目標，目前已證實造成兩人死亡。