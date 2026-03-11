伊拉克境內美國外交設施遇襲 疑為親伊朗民兵報復

美國媒體引述未具名安全官員及美國國務院內部警訊指出，1架無人機今天攻擊伊拉克境內重要的美國外交設施，疑為親伊朗民兵的報復行動。目前美國並未對此消息發表評論。

路透社引述華盛頓郵報（The Washington Post）報導，1架無人機今天襲擊伊拉克巴格達附近美國外交設施，疑為親伊朗武裝組織報復美國與以色列對伊朗發動攻擊。這起事件未傳出傷亡，美方也尚未對此評論。

此一靠近巴格達機場與伊拉克軍事基地的美國外交支援中心遇襲，報導中未能確認是否有人受傷。白宮、國務院與五角大廈未立即回應置評請求。

華盛頓郵報指出，共有6架無人機以此外交設施為目標，其中1架擊中，其餘5架遭擊落。因討論敏感訊息而要求匿名的知情人士表示，他並未知悉任何傷亡消息。

華盛頓郵報同時引述國務院發布的一份內部警訊表示，1架無人機擊中守衛塔附近，設施內人員被命令「就地掩護、俯身避難」。

報導引述1名安全官員的話指出，這次攻擊很可能是「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance inIraq）所為，此聯盟係由多個獲伊朗支持的武裝派系所組成。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對以色列及波斯灣國家境內美軍基地發動回擊。伊朗駐聯合國大使表示，美國與以色列的攻擊已造成逾1300名平民喪生。

以色列表示，伊朗攻擊已造成11名平民死亡，美軍則表示有7名軍人喪生。媒體今天稍早報導，戰事中受傷的美軍人數可能多達150人。

美國總統川普表示，這些攻擊旨在消除他所稱來自伊朗的迫切威脅。他點名伊朗的核子與彈道飛彈計畫、對哈瑪斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）的支持，以及其它「具威脅性活動」。

伊朗否認尋求發展核武，並稱這些攻擊侵犯主權。