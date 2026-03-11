快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

伊拉克境內美國外交設施遇襲 疑為親伊朗民兵報復

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國媒體引述未具名安全官員及美國國務院內部警訊指出，1架無人機今天攻擊伊拉克境內重要的美國外交設施，疑為親伊朗民兵的報復行動。目前美國並未對此消息發表評論。

路透社引述華盛頓郵報（The Washington Post）報導，1架無人機今天襲擊伊拉克巴格達附近美國外交設施，疑為親伊朗武裝組織報復美國與以色列對伊朗發動攻擊。這起事件未傳出傷亡，美方也尚未對此評論。

此一靠近巴格達機場與伊拉克軍事基地的美國外交支援中心遇襲，報導中未能確認是否有人受傷。白宮、國務院與五角大廈未立即回應置評請求。

華盛頓郵報指出，共有6架無人機以此外交設施為目標，其中1架擊中，其餘5架遭擊落。因討論敏感訊息而要求匿名的知情人士表示，他並未知悉任何傷亡消息。

華盛頓郵報同時引述國務院發布的一份內部警訊表示，1架無人機擊中守衛塔附近，設施內人員被命令「就地掩護、俯身避難」。

報導引述1名安全官員的話指出，這次攻擊很可能是「伊拉克伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance inIraq）所為，此聯盟係由多個獲伊朗支持的武裝派系所組成。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對以色列及波斯灣國家境內美軍基地發動回擊。伊朗駐聯合國大使表示，美國與以色列的攻擊已造成逾1300名平民喪生。

以色列表示，伊朗攻擊已造成11名平民死亡，美軍則表示有7名軍人喪生。媒體今天稍早報導，戰事中受傷的美軍人數可能多達150人。

美國總統川普表示，這些攻擊旨在消除他所稱來自伊朗的迫切威脅。他點名伊朗的核子與彈道飛彈計畫、對哈瑪斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）的支持，以及其它「具威脅性活動」。

伊朗否認尋求發展核武，並稱這些攻擊侵犯主權。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

五角大廈：「史詩怒火行動」以來已有140名美軍受傷

紐時分析：美戰斧飛彈疑誤擊伊朗小學 釀逾150死

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

好讀周報／美以空襲伊朗 杜拜也遭殃…哈米尼身亡次子接棒

相關新聞

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

川普在伊朗戰爭「TACO」為時已晚？FT：全球對美信任已受重創

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）10日發表文章指出，美國總統川普不久之後將宣布他發起的伊朗戰爭結束。這一時刻與其說取決於至今無人知曉的任務是否完成，不如說取決於他能承受多少痛苦。不過幾乎可以確定的是，伊朗的痛苦承受門檻高於他。

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

美政府要受困中東公民自行撤離 醫師花62小時輾轉四大洲終返家

以色列與美國2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗則進行報復，卡達在內的中東多國關閉領空並取消航班，數以萬計的旅客被迫滯留，美國國務院卻宣布旅客不應依賴官方撤離。紐約時報報導，一名美國醫師花了62小時、跨越四大洲，才終於成功返家。

伊朗疑在荷莫茲海峽布水雷 川普警告：將面臨嚴重後果

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。