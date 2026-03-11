美特使魏科夫擬下週訪以 協調對伊朗戰事

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他可能在下週前往以色列，就兩國對伊朗的戰爭行動進行協調。

他接受美國財經新聞網站CNBC訪問時說：「我們可能會在下週成行，但目前還不能完全確定。」

魏科夫證實，他原本計劃本週與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）一同前往以色列，但行程已取消。

美國媒體報導指出，華盛頓與以色列在戰爭執行方面出現分歧，特別是在以色列上週末針對德黑蘭燃料庫發動襲擊之後。

魏科夫試圖淡化這些說法。

魏科夫說：「我們原定的訪問並非為了化解分歧，因為我其實不認為雙方存在很多分歧。」

「更多是關於協調、了解他們的進展，並討論所有需要討論的重要事項，例如是否會達成協議。」

當被問及美國和以色列在戰爭目標上是否達成共識時，他回答道：「我想說的是，你看，以色列是一個『一枚炸彈就能摧毀』的國家。一枚炸彈就能讓他們覆滅，這就是為什麼這場戰爭對以色列來說關係到生死存亡。」

這位特使再次強調，伊朗並非真誠談判，也無意尋求核協議，川普才會下令發動攻擊。

美國和以色列對伊朗發動的大規模軍事行動今天進入第11天，華盛頓方面表示，此次行動旨在遏制德黑蘭的核子與飛彈威脅。