商業衛星影像成戰場資訊來源 美企限制中東影像流通

設在美國加州的衛星公司星球實驗室已擴大對中東衛星影像的存取限制，以防美國的對手利用這些影像攻擊美國及其盟友。這顯示隨著商業太空產業擴張，私人企業也可能對戰爭衝突產生影響。

星球實驗室（Planet Labs）營運大量地球觀測衛星，並向政府、企業與媒體出售頻繁更新的衛星影像。這家公司昨天通知客戶，將延後發布影像的時間從上週設定的4天擴大至14天。

星球實驗室發言人在聲明中對路透社表示，這項措施屬暫時性，目的是「限制影像在未受控制下被散布，以避免敵對方意外取得並作為戰術籌碼使用」。

這名發言人說：「這場衝突情勢快速變化，在許多方面與其他衝突不同，因此星球實驗室正採取強力措施，以確保我們的影像不會在任何情況下被用來攻擊盟軍、北大西洋公約組織（NATO）人員或平民。」

一些太空領域專家指出，伊朗可能透過其他美國對手取得商業衛星影像。

軍隊在許多方面依賴太空系統，包括辨識目標、導引武器、追蹤飛彈及通訊，凸顯太空在現代戰爭中的核心地位。美國官員上週表示，在對伊朗軍事行動中，太空部隊是「最先投入行動的軍力之一」。

美國太空司令部（US Space Command）發言人拒絕透露使用的具體能力。太空司令部負責協助飛彈追蹤、安全通訊，以及利用五角大廈的衛星為地面美軍與聯合部隊提供監視支援。

過去，高品質衛星影像主要掌握在少數太空強國手中，但商業衛星影像的普及已讓戰場資訊更加平等，例如俄烏戰爭期間，烏克蘭就曾廣泛利用這類影像。

英國退役空軍少將、國防產業顧問摩爾（ChrisMoore）指出：「過去這種專業分析只掌握在高階軍事分析師手中，但現在已不再如此。」

他說：「最終，這可能會在太空形成一個幾乎無所不見的『全視之眼』，讓軍隊隱蔽與欺敵行動變得更加困難。」