快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

商業衛星影像成戰場資訊來源 美企限制中東影像流通

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

設在美國加州的衛星公司星球實驗室已擴大對中東衛星影像的存取限制，以防美國的對手利用這些影像攻擊美國及其盟友。這顯示隨著商業太空產業擴張，私人企業也可能對戰爭衝突產生影響。

星球實驗室（Planet Labs）營運大量地球觀測衛星，並向政府、企業與媒體出售頻繁更新的衛星影像。這家公司昨天通知客戶，將延後發布影像的時間從上週設定的4天擴大至14天。

星球實驗室發言人在聲明中對路透社表示，這項措施屬暫時性，目的是「限制影像在未受控制下被散布，以避免敵對方意外取得並作為戰術籌碼使用」。

這名發言人說：「這場衝突情勢快速變化，在許多方面與其他衝突不同，因此星球實驗室正採取強力措施，以確保我們的影像不會在任何情況下被用來攻擊盟軍、北大西洋公約組織（NATO）人員或平民。」

一些太空領域專家指出，伊朗可能透過其他美國對手取得商業衛星影像。

軍隊在許多方面依賴太空系統，包括辨識目標、導引武器、追蹤飛彈及通訊，凸顯太空在現代戰爭中的核心地位。美國官員上週表示，在對伊朗軍事行動中，太空部隊是「最先投入行動的軍力之一」。

美國太空司令部（US Space Command）發言人拒絕透露使用的具體能力。太空司令部負責協助飛彈追蹤、安全通訊，以及利用五角大廈的衛星為地面美軍與聯合部隊提供監視支援。

過去，高品質衛星影像主要掌握在少數太空強國手中，但商業衛星影像的普及已讓戰場資訊更加平等，例如俄烏戰爭期間，烏克蘭就曾廣泛利用這類影像。

英國退役空軍少將、國防產業顧問摩爾（ChrisMoore）指出：「過去這種專業分析只掌握在高階軍事分析師手中，但現在已不再如此。」

他說：「最終，這可能會在太空形成一個幾乎無所不見的『全視之眼』，讓軍隊隱蔽與欺敵行動變得更加困難。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

炸毀美軍基地? AI造假衛星圖瘋傳 助長美伊戰假訊息

紐時分析：美戰斧飛彈疑誤擊伊朗小學 釀逾150死

AI造假衛星照片網路瘋傳 助長美伊戰爭假訊息

機器人大戰／美自主軍用機器人 明年上戰場

相關新聞

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，美國總統川普及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。