快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7日在德拉瓦州多佛空軍基地，向6名在美以與伊朗衝突中陣亡美軍的靈柩敬禮。路透
美國總統川普7日在德拉瓦州多佛空軍基地，向6名在美以與伊朗衝突中陣亡美軍的靈柩敬禮。路透

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

根據此前報導，川普在真實社群寫道：「若伊朗做出任何阻斷荷莫茲海峽石油流通的行動，美國將採取比現在猛烈20倍的攻勢加倍奉還。」他還說，屆時，美國「將摧毀那些輕而易舉就能消滅的目標，讓伊朗幾乎不可能再重建作為一個國家，死亡、火焰與怒火將降臨伊朗。但我希望，也祈禱，這一切不會發生！」

拉里賈尼在「X」帳號貼出川普在真實社群（Truth Social）的發文截圖，並以阿拉伯文寫道，伊朗人民具有殉道抗暴的精神，「不會害怕你們的空洞威脅，連比你們更強大的勢力都無法將我們抹去，所以小心最後消失的可能是你們。」

以色列 伊朗 美國 美軍 川普

延伸閱讀

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

相關新聞

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。