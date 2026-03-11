聽新聞
川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你
美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。
根據此前報導，川普在真實社群寫道：「若伊朗做出任何阻斷荷莫茲海峽石油流通的行動，美國將採取比現在猛烈20倍的攻勢加倍奉還。」他還說，屆時，美國「將摧毀那些輕而易舉就能消滅的目標，讓伊朗幾乎不可能再重建作為一個國家，死亡、火焰與怒火將降臨伊朗。但我希望，也祈禱，這一切不會發生！」
拉里賈尼在「X」帳號貼出川普在真實社群（Truth Social）的發文截圖，並以阿拉伯文寫道，伊朗人民具有殉道抗暴的精神，「不會害怕你們的空洞威脅，連比你們更強大的勢力都無法將我們抹去，所以小心最後消失的可能是你們。」
