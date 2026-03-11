以色列控伊朗駭入監視器 籲民眾加強防護落實資安

快訊

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列國家網路局（Cyber Israel）表示，自中東戰事爆發以來，已識別出「數十起伊朗為達間諜目的而入侵監視攝影機的事件」，並呼籲公眾保持警惕。駭客示意圖。(路透) 路透通訊社

以色列國家網路局（Cyber Israel）表示，自中東戰事爆發以來，已識別出「數十起伊朗為達間諜目的而入侵監視攝影機的事件」，並呼籲公眾保持警惕。

以色列國家網路局昨天在社群平台X上寫道：「本局正努力提醒數以百計攝影機所有者，並呼籲公眾更改密碼、更新軟體，以防止任何國家或個人層面的安全風險。」

近年來，伊朗與以色列之間頻繁發生網路攻擊事件，這兩個宿敵進行的影子戰爭在去年6月及今年2月28日兩度升級為公開衝突。

2025年12月，以色列前總理班奈特（NaftaliBennett）表示，他的Telegram帳號遭到網路攻擊。在這之前，還有駭客聲稱已侵入他的手機。班奈特預計將在今年的大選中與現任總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）對決。

據稱從班奈特手機中竊取的私人訊息、影片和照片，被發布在一個以巴勒斯坦象徵人物「韓達拉」（Handala）命名的駭客網站及相關的X帳號上。

一名專家告訴法新社，自從伊朗開始遭受攻擊以來，與伊朗有關的駭客已加強了在中東地區的行動。

以色列資安公司Check Point在一份報告中表示，自2月28日美國與以色列發動攻勢以來，他們已發現駭客存取監視攝影機的行為，這些攝影機被廣泛使用，但通常安全性不佳。

Check Point網路情報主管麥辛（Gil Messing）告訴法新社，這些影像很可能被用來評估攻擊所造成的損害，或「為鎖定目標（個人）的習慣或攻擊地點，蒐集必要的資訊」。

他補充說，這些駭客「是（伊朗）軍隊的一部分」，並「在很大程度上受到國家支持」，特別是來自伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）及情報與安全部。

英國「金融時報」（Financial Times）上週報導指出，以色列為準備在攻勢首日擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的行動，已駭入伊朗首都德黑蘭幾乎所有的交通攝影機長達數年之久。

