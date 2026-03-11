川普提議護航油輪 美國海軍恐面臨多重風險

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。（路透）
美伊開戰後，伊朗威脅封鎖全球原油運輸命脈的荷莫茲海峽。美軍護航可能有助船隻通行，但軍艦伴隨航速緩慢的商船，將面臨水雷、飛彈與無人機等多重威脅，任務風險極高。

綜合法新社與路透社報導，儘管美國總統川普曾警告，如果伊朗干擾石油運輸，將帶來「死亡、烈焰與怒火」。他也提出由美國海軍護送商船通過荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的構想，但美軍尚未開始執行這項任務，因為風險可能極高。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for NavalAnalyses）研究員施羅登（Jonathan Schroden）表示：「伊朗可能對這類護航任務施加多種威脅。」包括水雷、攻擊快艇、飛彈，以及單向攻擊無人機。

施羅登說：「如果你在水中布雷，再結合水面與空中威脅，威脅就會變成多層面，從海底一路延伸到水面，再到空中。這會讓防禦變得更加困難。」

路透社引用消息人士的話報導，自戰事爆發以來，美國海軍幾乎每天都拒絕航運業提出的護航請求，稱目前遭受攻擊的風險過高。另1名消息人士表示，海軍在今天簡報中沒有改變評估，稱只有當攻擊風險降低後，才會提供護航。

海軍的評估意味中東石油出口將持續受阻，這與川普說法相悖。川普曾表示若有必要，將指示美國海軍在戰爭期間護送油輪通過荷莫茲海峽，並下令為這些船隻運輸提供保險。

根據英國海軍旗下「英國海事貿易行動辦公室」（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）、聯合國國際海事組織（InternationalMaritime Organization），以及伊朗當局彙整數據，3月1日至10日期間，在海峽內或附近至少有10艘油輪遭攻擊、被鎖定或通報遇襲。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天指出，美軍已開始研究在必要時護送船隻通過荷莫茲海峽的可能方案。他說：「我們正在研究多種選項。」

美國目前在中東部署多種艦艇，包括2艘航空母艦。但施羅登表示，護航任務將由較小型艦艇執行，例如驅逐艦或巡防艦，並可能由戰機或直升機在上空掩護，一次護送數艘油輪。

海事安全消息人士表示，確保海峽安全可能需要美國控制伊朗漫長的海岸線。「海軍艦艇數量不足以做到這一點，即使有護航，風險仍然很高，一、兩艘艦艇可能會被一群（快艇或無人機）圍攻。」

川普今天也警告伊朗不要在海峽布雷，他說：「如果基於任何原因布設水雷，而沒有立即移除，伊朗將面臨前所未見的軍事後果。」

美國五角大廈今天再次表示，除非物資運輸通暢，否則將加強打擊力道，並表示正在襲擊伊朗布雷船和水雷儲存設施。

自美伊戰爭爆發以來，狹窄的荷莫茲海峽航運幾乎完全停滯，導致全球約1/5石油無法出口，油價高漲，飆升至2022年以來的最高水準。

