說好的護航？路透爆料：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在美國與以色列與伊朗衝突之際，荷莫茲海峽航運幾乎停擺。圖為油輪Callisto號下錨停泊在阿曼馬斯喀特外海。路透
在美國與以色列與伊朗衝突之際，荷莫茲海峽航運幾乎停擺。圖為油輪Callisto號下錨停泊在阿曼馬斯喀特外海。路透

路透報導，據知情人士透露，自對伊朗開戰以來，美國海軍幾乎每天都在拒絕航運業通過荷莫茲海峽的軍事護航請求，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

海軍的評估結果代表中東石油出口將持續中斷，這反映現況與美國總統川普的說法不同。川普曾宣稱，美國隨時準備好在必要時提供海軍護航，以重新恢復荷莫茲海峽的運輸。

自美國與以色列對伊戰爭一周多前爆發以來，這條狹窄海峽的航運幾乎完全停滯，導致全球約五分之一石油供應出口受阻，推動全球油價一度飆升至2022年以來最高水準。

伊朗媒體上周報導，伊朗革命衛隊高級官員表示該海峽已關閉，伊朗將對任何試圖通過的船隻開火。目前已有數艘船隻遭襲。

三名知情航運業人士透露，美國海軍已與航運及石油行業代表舉行定期簡報會，並在會上表示目前無法提供護航。

這些消息人士說，航運業幾乎每天都在通話中，請求美國海軍護航通過荷莫茲海峽。

其中一位消息人士說，美國海軍在周二（10日）簡報會上的評估仍未改變立場，表明只有在襲擊風險降低後才能提供護航。

美國國防部暫未回應路透的置評請求。

實際上，就在周二稍早，美國政府對於是否已護航船隻通過荷莫茲海峽的說法爆出「烏龍」。美國能源部長萊特錯誤發出貼文，表示美國海軍已護送一艘油輪通過荷莫茲海峽，以確保石油維持流通至全世界。這一消息一度導致油價暴跌近18%。不久後，萊特刪除該貼文，原因不明。

白宮新聞秘書李維特隨後承認，沒有實施過護航，她在記者簡報會中表示：「我可以證實美國海軍並未護送任何1艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

何時停戰 伊朗：我們決定而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

