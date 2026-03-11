北韓稱尊重伊朗新最高領袖人選 批美以破壞和平

北韓官方媒體今天報導，北韓尊重伊朗選出的新任最高領袖，並指控美國與以色列破壞區域和平。

綜合法新社和路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）引述北韓外交部發言人說法指出：「關於伊朗專家會議（Assembly of Experts）近日正式宣布選出伊斯蘭革命新領袖一事，我們尊重伊朗人民選擇新任最高領袖的權利和決定。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日命喪美國和以色列空襲。儘管美國總統川普希望對伊朗領袖人選擁有發言權，伊朗仍於本月8日宣布由哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。

北韓先前曾譴責美國與以色列對伊朗的攻擊行動為「非法侵略行徑」。

北韓外交部發言人今天重申立場，指控美國與以色列「正破壞區域和平與安全基礎，並加劇全球的不穩定」。

發言人還說：「任何違反相關國家政治體制和領土完整、干涉內政及公然鼓吹顛覆社會體制的言辭威脅與軍事行動，都應受到全球批評和拒絕，絕不能容忍。」

川普政府近月來試圖推動重啟與北韓的高層會談，尋求今年促成川普與北韓領導人金正恩會談的可能。

金正恩數月來大多無視這些提議，不過他近日表示，若美國接受北韓的擁核國地位，兩國有望「和睦相處」。