荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16艘伊朗布雷船。由於中東戰爭影響，荷莫茲海峽航運幾乎停擺。

綜合法新社和路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，「美軍3月10日摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷莫茲海峽附近的16艘布雷船。」

這則貼文附上影片，顯示多艘艦艇遭攻擊後爆炸畫面。

在媒體報導伊朗可能已開始在荷莫茲海峽布設水雷後，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果伊朗已在荷莫茲海峽布設了任何水雷，雖然我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們移除，立刻移除！」

他說，如果德黑蘭不這麼做，將會面臨軍事後果，但未提供更多細節。

他表示，美國正使用先前用於打擊毒品走私者相同的技術，以「永久消滅任何試圖在荷莫茲海峽布雷的船隻」，並稱美軍已打擊並摧毀10艘未啟用的布雷船。

近幾個月來，美國在加勒比海與東太平洋對多艘被控載運毒品的船隻發動一連串打擊，造成數十人死亡。

五角大廈指出，美軍正在打擊伊朗布雷船以及水雷儲存設施。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天指出，美軍已開始研究在必要時護送船隻通過荷莫茲海峽的可能方案。他說：「我們正在研究多種選項。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）曾在X發文表示，美國海軍已成功護送一艘油輪通過這條重要水道，但隨後刪除貼文。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天稍晚在記者會上表示，美國尚未護送任何油輪或船隻通過荷莫茲海峽。

對於萊特的說法，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGCI）發言人也否認有油輪被護送。