荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國軍方10日指出已在荷莫茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船。（圖取自X@CENTCOM）
美國軍方10日指出已在荷莫茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船。（圖取自X@CENTCOM）

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16艘伊朗布雷船。由於中東戰爭影響，荷莫茲海峽航運幾乎停擺。

綜合法新社和路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，「美軍3月10日摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括荷莫茲海峽附近的16艘布雷船。」

這則貼文附上影片，顯示多艘艦艇遭攻擊後爆炸畫面。

在媒體報導伊朗可能已開始在荷莫茲海峽布設水雷後，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果伊朗已在荷莫茲海峽布設了任何水雷，雖然我們目前沒有這樣的報告，我們要求他們移除，立刻移除！」

他說，如果德黑蘭不這麼做，將會面臨軍事後果，但未提供更多細節。

他表示，美國正使用先前用於打擊毒品走私者相同的技術，以「永久消滅任何試圖在荷莫茲海峽布雷的船隻」，並稱美軍已打擊並摧毀10艘未啟用的布雷船。

近幾個月來，美國在加勒比海與東太平洋對多艘被控載運毒品的船隻發動一連串打擊，造成數十人死亡。

五角大廈指出，美軍正在打擊伊朗布雷船以及水雷儲存設施。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天指出，美軍已開始研究在必要時護送船隻通過荷莫茲海峽的可能方案。他說：「我們正在研究多種選項。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）曾在X發文表示，美國海軍已成功護送一艘油輪通過這條重要水道，但隨後刪除貼文。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天稍晚在記者會上表示，美國尚未護送任何油輪或船隻通過荷莫茲海峽。

對於萊特的說法，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGCI）發言人也否認有油輪被護送。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 美軍

相關新聞

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

說好的護航？路透爆料：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

路透報導，據知情人士透露，自對伊朗開戰以來，美國海軍幾乎每天都在拒絕航運業通過荷莫茲海峽的軍事護航請求，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

