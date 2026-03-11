準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，向共和黨國會議員發表演說。法新社
美國總統川普9日在佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，向共和黨國會議員發表演說。法新社

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

根據路透與Mediaite轉述，川普9日晚間接受福斯新聞首席外交記者英斯特（Trey Yingst）訪問時，被問及是否可能與德黑蘭談判。川普表示，他聽說德黑蘭「非常想談」，並再次表達對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的不滿。他說：「我不認為他能夠在和平中生存。」

英斯特10日上午在《Fox & Friends》節目中談及這段訪問時表示，他當時直接詢問川普是否願意與伊朗領導人談判。川普回應說：「我聽說他們非常想談」，並補充表示：「有可能，取決於條件，只是有可能。」

他還說：「你知道，如果你真的仔細想想，我們其實已經不太需要再說什麼了，但這是有可能的。」

英斯特指出，德黑蘭似乎有意談判之際，正值伊朗在美國針對其海軍與飛彈能力發動的軍事行動中遭受嚴重損失。此外，川普也呼應當天稍早在記者會上的說法，表示美國在伊朗的軍事行動成果「遠遠超出預期」，並稱他對伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣國家感到驚訝。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

說好的護航？路透爆料：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

路透報導，據知情人士透露，自對伊朗開戰以來，美國海軍幾乎每天都在拒絕航運業通過荷莫茲海峽的軍事護航請求，理由是當前遭遇襲擊的風險過高。

