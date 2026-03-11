快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭衝擊能源供應 美議員提案鞏固台天然氣源

中央社／ 華盛頓10日專電

中東衝突加劇牽動全球能源市場，美國共和黨眾議員哈里根今天提出法案，支持美國液化天然氣輸往台灣，並確保戰略航運不受敵對勢力挾持。他形容台灣的能源依賴是印太權力平衡的「關鍵脆弱節點」。

哈里根（Pat Harrigan）透過新聞稿指出，海上航線中斷導致全球能源市場動盪，台灣也密切關注其經濟與能源供應鏈可能受到的衝擊。這項「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）要求確保台灣不會因供應衝擊、中共脅迫或外部地緣政治動盪而變得脆弱。

「能源就是籌碼。」哈里根表示，北京非常清楚台灣的弱點所在，而當今全球局勢，從中東衝突到荷莫茲海峽（Hormuz Strait）等咽喉航道面臨的威脅，都凸顯能源脆弱性就是國家安全脆弱性。

他指出，法案聚焦台灣能源結構的脆弱性。台灣幾乎所有能源依賴進口，易受到海上干擾、中共灰色地帶施壓以及全球供應衝擊影響。美國政策專家也指出，能源依賴是台灣最嚴峻的戰略弱點之一。

法案支持美國優先考慮對台灣出口液化天然氣，並鼓勵推動供應來源多元化及保障措施，為降低敵對勢力以能源施壓奠定基礎。

法案也鼓勵美台在先進核能技術領域合作，包括小型模組化反應爐（small modular reactor），以提供更可靠、較不易受外部干擾的基載電力。

此外，新聞稿提到，「台灣能源安全與反禁運法案」也意在強化美台合作，保護台灣關鍵能源電網與儲能系統，防範網路攻擊、實體破壞及不對稱威脅。

法案另一項重點是擴大美國海事局（U.S. MaritimeAdministration）權限，在商業保險市場因外國軍事威脅而退出時，為向台灣運送關鍵能源與重要物資的船舶提供保險。

法案並要求進行獨立分析，評估如何調整美國能源出口方向、轉向對台供應，以及強化長期能源夥伴關係。

哈里根在新聞稿中表示，他提出這項法案是為了強化嚇阻、支持印太民主夥伴，並讓美國的能源主導地位與國家安全需求對接。在大國競爭與地緣政治風險持續演變的環境下，這項法案將有助確保台灣電力供應不中斷、維持經濟韌性。

法案須經參、眾兩院表決通過並由總統簽署後生效。參議院版本的「台灣能源安全與反禁運法案」已於1月底通過外交委員會，將送交院會審議。

對於外界關注台灣能源因應方式，經濟部長龔明鑫9日表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘，只剩2艘在洽調中，預料很快就能補齊，因此3、4月供氣沒有問題。

他也駁斥外界「天然氣可能斷氣」的說法為「不可能的事」，強調台灣天然氣來源多元，其中來自卡達的氣源約占1/3，其餘6成多到7成由其他來源供應，整體供氣結構無虞。

以色列 伊朗 美國 台灣 能源

延伸閱讀

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電

讀家觀點／能源危機當前 還在核四口水戰

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

相關新聞

川普警告伊朗迎「死亡與怒火」 伊朗回嗆：小心最後消失的是你

美國總統川普9日警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以猛烈20倍的攻勢加倍奉還。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）則回敬，警告川普「小心別被消滅」。

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱摧毀16艘伊朗布雷船

報導指伊朗正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷之際，美國軍方今天指出，已在這條關鍵水道附近摧毀16...

準備見好就收了？川普稱伊朗「非常想談」談判仍看伊朗提出的條件

福斯新聞10日獨家報導，美國總統川普表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

伊朗恐部署水雷擋油輪 川普警告：軍事後果前所未見

美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。