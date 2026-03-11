伊朗戰爭衝擊能源供應 美議員提案鞏固台天然氣源

中東衝突加劇牽動全球能源市場，美國共和黨眾議員哈里根今天提出法案，支持美國液化天然氣輸往台灣，並確保戰略航運不受敵對勢力挾持。他形容台灣的能源依賴是印太權力平衡的「關鍵脆弱節點」。

哈里根（Pat Harrigan）透過新聞稿指出，海上航線中斷導致全球能源市場動盪，台灣也密切關注其經濟與能源供應鏈可能受到的衝擊。這項「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）要求確保台灣不會因供應衝擊、中共脅迫或外部地緣政治動盪而變得脆弱。

「能源就是籌碼。」哈里根表示，北京非常清楚台灣的弱點所在，而當今全球局勢，從中東衝突到荷莫茲海峽（Hormuz Strait）等咽喉航道面臨的威脅，都凸顯能源脆弱性就是國家安全脆弱性。

他指出，法案聚焦台灣能源結構的脆弱性。台灣幾乎所有能源依賴進口，易受到海上干擾、中共灰色地帶施壓以及全球供應衝擊影響。美國政策專家也指出，能源依賴是台灣最嚴峻的戰略弱點之一。

法案支持美國優先考慮對台灣出口液化天然氣，並鼓勵推動供應來源多元化及保障措施，為降低敵對勢力以能源施壓奠定基礎。

法案也鼓勵美台在先進核能技術領域合作，包括小型模組化反應爐（small modular reactor），以提供更可靠、較不易受外部干擾的基載電力。

此外，新聞稿提到，「台灣能源安全與反禁運法案」也意在強化美台合作，保護台灣關鍵能源電網與儲能系統，防範網路攻擊、實體破壞及不對稱威脅。

法案另一項重點是擴大美國海事局（U.S. MaritimeAdministration）權限，在商業保險市場因外國軍事威脅而退出時，為向台灣運送關鍵能源與重要物資的船舶提供保險。

法案並要求進行獨立分析，評估如何調整美國能源出口方向、轉向對台供應，以及強化長期能源夥伴關係。

哈里根在新聞稿中表示，他提出這項法案是為了強化嚇阻、支持印太民主夥伴，並讓美國的能源主導地位與國家安全需求對接。在大國競爭與地緣政治風險持續演變的環境下，這項法案將有助確保台灣電力供應不中斷、維持經濟韌性。

法案須經參、眾兩院表決通過並由總統簽署後生效。參議院版本的「台灣能源安全與反禁運法案」已於1月底通過外交委員會，將送交院會審議。

對於外界關注台灣能源因應方式，經濟部長龔明鑫9日表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘，只剩2艘在洽調中，預料很快就能補齊，因此3、4月供氣沒有問題。

他也駁斥外界「天然氣可能斷氣」的說法為「不可能的事」，強調台灣天然氣來源多元，其中來自卡達的氣源約占1/3，其餘6成多到7成由其他來源供應，整體供氣結構無虞。