CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復。有報導引述知情人士指出，伊朗開始在荷莫茲海峽上布設水雷以阻礙油船通行；該報導指出，水雷布設的規模尚不嚴重，只有幾十個水雷，不過有消息指出伊朗仍保有8至9成的小型船隻和布雷船，有能力布設數百顆水雷在航道上。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）目前仍掌握荷莫茲海峽，並在衝突爆發之後就封鎖海峽，警告任何通行的船隻都會遭到攻擊；雖然川普日前拋出美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美國海軍至今尚未執行相關任務。

面對伊朗革命衛隊封鎖海峽，川普9日晚間發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。

川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上再度在發文表示，美方至今尚未收到任何伊朗部署水雷的報告，但如果伊朗放置任何水雷在荷莫茲海峽上，美國要求立即移除；川普說，假如伊朗布設水雷不移除，將面對前所未見的嚴重軍事後果。

川普說，如果伊朗願意移除可能布設的水雷，將是朝正確方向邁出的一大步。

此外，川普說，美軍正使用打擊毒品販運同樣的技術和飛彈能力來消滅企圖布設水雷的船艇；川普表示，美軍在過去幾小時內已經摧毀10艘閒置的布雷船艇。