針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復，白宮10日表示，美國總統川普和其能源小組正密切關注市場變動，並稱美軍正制定方案來保持荷莫茲海峽暢通；白宮稱川普不害怕動用這些選項。

美國白宮10日舉行記者會，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普不會容許無賴的伊朗恐怖分子阻擋航行自由和能源的自由流通；李維特並表示，摧毀不分青紅皂白攻擊民眾，並挾持全球經濟為人質的恐怖分子是件好事，稱川普應該為此受到讚揚。

川普9日晚間則發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。

李維特指出，川普完全預期無賴的伊朗政權會嘗試干擾全球市場，這也是為什麼川普和其能源小組早在軍事行動展開前就做計畫，並在行動之後迅速處理這些暫時性的干擾。

李維特說，川普政府目前向波斯灣的油船政治風險保險，美國財政部也暫時取消部分石油相關的制裁，同時川普也提供美國海軍，在必要時護送油船。

李維特指出，川普和能源小組正密切關注市場變動，並與產業領袖保持聯繫；李維特也表示，美軍在川普指示荷莫茲海峽必須保持暢通之後，正擬定其他選項；李維特不願透露這些選項的內容，但表示，川普不怕動用這些選項。

川普9日則表示，美軍把包括能源發電等最重要的部分目標保留到之後的攻擊行動，稱如果美軍對這些目標發動攻擊，伊朗將花費很多年才能重建；川普表示，除非有必要，美軍才會採取行動。