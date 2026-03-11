聽新聞
五角大廈：「史詩怒火行動」以來已有140名美軍受傷

中央社／ 華盛頓10日專電

美軍2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」空襲。五角大廈今天對中央社表示，目前約有140名美軍受傷，其中8人傷勢嚴重。負責美國中東軍事行動的美軍中央司令部8日指出，已有7名美軍陣亡。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）下午透過電子郵件表示，多數傷勢較輕，已有108名軍人重返崗位。重傷的8人正在接受最高級別醫治。

伊朗戰爭進入第11天，仍看不到結束跡象。伊朗持續攻擊區域石油基礎設施並揚言切斷海上交通，美國今天也宣布將發動新一波猛烈打擊。

雙邊言辭愈發激烈。美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）上午在記者會表示，美國將加強攻擊伊朗，發動開戰以來最猛烈的空襲。

與會的美國參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）指出，美軍已打擊逾5000個目標，包括「更深入打擊伊朗的軍事與工業基地」。

目擊者對美聯社表示，今天下午以色列展開新一輪空襲後，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸聲，許多商店關門歇業。

伊朗則態度強硬，排除談判可能。國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群媒體X表示，伊朗絕對不尋求停火。「敵人應該明白，無論採取什麼行動，都將招致對等且立即的回應。」

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）首長拉里賈尼（Ali Larijani）更直接對川普開嗆：「伊朗不怕你空泛的威脅。即使比你更強大的國家也無法消滅伊朗。小心別讓自己也被消滅。」

●中東地區死亡人數上升

阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）通報新增兩起死亡事件，共有9架無人機襲擊該國。官員表示，伊朗無人機襲擊後，工業城市發生火災，據報未造成人員傷亡。

自2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，阿聯已遭遇多起襲擊，造成6人死亡、122人受傷。

巴林政府表示，伊朗發動的攻擊擊中首都一棟民宅，造成一名29歲女子死亡、8人受傷。沙烏地阿拉伯指出，已在產油豐富的東部地區擊落兩架無人機；科威特國民警衛隊則稱擊落6架無人機。

根據官方統計，自戰爭爆發以來，伊朗至少有1230人喪生，黎巴嫩至少397人喪生，以色列則有11人喪生。

被問及伊朗是否比預期更強大時，凱恩表示，戰鬥並未比預期更艱困。「我認為他們確實在作戰，我也尊重這一點，但我不認為他們比我們原本評估的更難對付。」

路透社今天引述消息人士披露，川普政府在提交國會數個委員會的報告中指出，美軍對伊朗發動空襲的前兩天，已使用價值56億美元（約新台幣1777億元）的彈藥。

