白宮：美國海軍未護送任何油輪度過荷莫茲海峽

美國能源部長萊特稍早在社群媒體發文稱美國海軍成功護送1艘油輪度過荷莫茲海峽，不久後刪文。白宮隨後澄清說，美國海軍未護送任何油輪度過荷莫茲海峽；伊朗也否認此事。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在記者簡報會中表示：「我可以證實美國海軍並未護送任何1艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）稍早在社群媒體上發文表示，美國海軍已護送1艘油輪度過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以確保石油維持流通至全世界。據了解，這是美國與以色列聯手空襲伊朗以來，美軍首度採取這類行動。不過萊特隨後刪除該貼文，原因不明。

七大工業國集團（G7）可能釋出石油儲備和川普暗示伊朗戰爭可能即將結束等消息，已拖累國際油價今天大跌，美軍護送油輪的消息更使油價跌幅一度擴大至超過15%。