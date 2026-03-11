聽新聞
0:00 / 0:00

白宮：美國海軍未護送任何油輪度過荷莫茲海峽

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國能源部長萊特稍早在社群媒體發文稱美國海軍成功護送1艘油輪度過荷莫茲海峽，不久後刪文。白宮隨後澄清說，美國海軍未護送任何油輪度過荷莫茲海峽；伊朗也否認此事。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在記者簡報會中表示：「我可以證實美國海軍並未護送任何1艘油輪或船隻，不過，這仍然是一個選項。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）稍早在社群媒體上發文表示，美國海軍已護送1艘油輪度過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以確保石油維持流通至全世界。據了解，這是美國與以色列聯手空襲伊朗以來，美軍首度採取這類行動。不過萊特隨後刪除該貼文，原因不明。

七大工業國集團（G7）可能釋出石油儲備和川普暗示伊朗戰爭可能即將結束等消息，已拖累國際油價今天大跌，美軍護送油輪的消息更使油價跌幅一度擴大至超過15%。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普稱戰事將很快結束並讓美國海軍護送油輪 油價應聲大跌

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

油價大怒神！WTI重挫10% 川普宣布戰爭快結束 考慮解除制裁穩油市

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

相關新聞

何時停戰 伊朗：我們決定而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復，白宮10日表示，美國總統川普和其能源小組正密切關注市場變動，並稱美軍正制定方案來保持荷莫茲海峽暢通；白宮稱川普不害怕動用這些選項。

川普：戰事將「很快」結束 三個原因又TACO了

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。但他態度放軟可能是因為油價飆升，擔心民怨高漲且長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。戰爭太燒錢可能也是因素之一。

伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3月10日）表示，在美以停止攻擊之前，將不允許任何中東石油出口。川普隨即威脅，若伊朗封鎖石油出口，將對其實施"二十倍"的打擊。 盡管雙方均擺出強硬姿態，投資者周二仍普遍押注川

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。