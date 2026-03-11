聽新聞
伊朗戰火未歇 路透：美政府估頭2天耗資56億美元
路透社引述消息人士披露，美國總統川普政府在提交國會數個委員會的報告中指出，美軍對伊朗發動空襲的頭2天已用掉價值56億美元（約新台幣1777億元）彈藥。
根據消息人士說法，美國國會議員近日可能需要批准追加的戰爭經費，他們擔心這場戰事將迅速消耗美國軍火庫存，尤其此時美國國防產業已疲於應付現有需求。
川普（Donald Trump）於6日會晤7家國防承包商高層；五角大廈正著手補充軍事物資。
美國在2月28日與盟友以色列聯手空襲伊朗一事上投入多少成本，川普政府迄未公布美方估算的數字。
國會議員已要求取得更多資訊，包括要求官員公開作證，說明這場戰爭對美軍戰備能力可能造成的影響。
若干國會助理表示，白宮近日預料向國會提出申請追加戰爭經費。另有美國官員透露，這筆追加預算可能多達500億美元，也有人認為該數目偏低。
