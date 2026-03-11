伊朗戰火未歇 路透：美政府估頭2天耗資56億美元

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

2026-03-11 00:46