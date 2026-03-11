聽新聞
伊朗戰火未歇 路透：美政府估頭2天耗資56億美元

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

路透社引述消息人士披露，美國總統川普政府在提交國會數個委員會的報告中指出，美軍對伊朗發動空襲的頭2天已用掉價值56億美元（約新台幣1777億元）彈藥。

根據消息人士說法，美國國會議員近日可能需要批准追加的戰爭經費，他們擔心這場戰事將迅速消耗美國軍火庫存，尤其此時美國國防產業已疲於應付現有需求。

川普（Donald Trump）於6日會晤7家國防承包商高層；五角大廈正著手補充軍事物資。

美國在2月28日與盟友以色列聯手空襲伊朗一事上投入多少成本，川普政府迄未公布美方估算的數字。

國會議員已要求取得更多資訊，包括要求官員公開作證，說明這場戰爭對美軍戰備能力可能造成的影響。

若干國會助理表示，白宮近日預料向國會提出申請追加戰爭經費。另有美國官員透露，這筆追加預算可能多達500億美元，也有人認為該數目偏低。

何時停戰 伊朗：我們決定而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3月10日）表示，在美以停止攻擊之前，將不允許任何中東石油出口。川普隨即威脅，若伊朗封鎖石油出口，將對其實施"二十倍"的打擊。 盡管雙方均擺出強硬姿態，投資者周二仍普遍押注川

攻打伊朗 幕僚勸川普退場 憂油價、民意反噬

美國總統川普九日開記者會稱攻打伊朗行動「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並稱他認為戰事會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

攻伊代價高 前2天燒了1800億台幣

華盛頓郵報報導，美軍二月廿八日起展開「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達五十六億美元彈藥（約台幣一八○四億元），國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。

