伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3月10日）表示，在美以停止攻擊之前，將不允許任何中東石油出口。川普隨即威脅，若伊朗封鎖石油出口，將對其實施"二十倍"的打擊。

盡管雙方均擺出強硬姿態，投資者周二仍普遍押注川普將很快叫停這場戰爭——因為這場戰爭對能源供應造成的空前破壞，已有引發全球經濟崩潰之虞。

川普周一召開新聞發布會，似乎向市場保證，他將在引發類似1970年代中東石油危機那種經濟沖擊之前叫停這場戰爭。

他表示，美國已遭到重大破壞，並預測沖突將在他最初設定的四周期限屆滿前結束。

他尚未界定勝利的具體含義，但周一的表態未再重復此前數日有關伊朗必須"無條件投降"、並讓他選擇領導人的聲明。

內塔尼亞胡警告："我們尚未結束"

以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列對伊朗神權領導層發動的攻勢正在"打斷他們的骨頭"，但戰事仍將繼續。

"我們的願望，是讓伊朗人民掙脫暴政的枷鎖；最終，這取決於他們自己，"他說。

根據周二發布的一份聲明，內塔尼亞胡在周一晚間視察國家衛生指揮中心時表示："但毫無疑問，憑借迄今采取的行動，我們正在打斷他們的骨頭——而且我們尚未結束。"

德國外長：伊朗戰爭短期內不太可能結束

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）周二（3月10日）對伊朗戰爭盡快結束的期待發出警示，呼籲各方保持謹慎。

瓦德富爾表示，即便美國繼續打擊伊朗的軍事能力，戰爭也不太可能結束，除非德黑蘭釋放出談判意願，或其軍事力量遭到嚴重削弱。

他表示，歐洲領導人必須"現在非常迅速地擺好位置，這樣我們才能在談判中發揮作用"。

以色列對伊朗的的轟炸仍在繼續

川普周一表示戰事進展順利之後，此前一天原油價格歷史性飆升的大部分漲幅隨即回吐。亞歐股市周二從早前的急劇下跌中企穩反彈。

然而，在現場，戰事毫無停歇跡象。路透社聯系到的德黑蘭居民描述，首都在昨夜遭受了整場戰爭以來最猛烈的美以轟炸。

"就像地獄一樣。他們到處轟炸德黑蘭每個角落，"一名居民通過電話表示，出於安全考慮要求匿名。"我的孩子們現在不敢睡覺。我們無處可去。"

一名了解以色列作戰計劃的消息人士告訴路透社，以色列軍方是在川普隨時可能下令停戰的預判下采取行動的，正趁著機會之窗尚未關閉，盡可能多地實施打擊、造成最大破壞。

伊朗伊斯蘭革命衛隊：“我們才是決定戰爭結束的人”

川普周一晚間表示，美國軍事實力足以保障石油供應暢通。他警告，若伊朗封鎖霍爾木茲海峽石油通道，"我們將對其實施如此猛烈的打擊，使其及任何幫助他們的人永遠無法從那片土地上恢復元氣。"

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人駁斥了川普的言論，聲稱在美以持續攻擊期間，德黑蘭不會允許"一升"中東石油流向美國或其盟友。

“我們才是決定戰爭結束的人。”該發言人表示。

川普隨後在Truth Social上發帖稱："如果伊朗采取任何阻斷霍爾木茲海峽石油流通的行動，美利堅合眾國將對其實施迄今打擊力度二十倍的報復。"

這場戰爭能否推翻伊朗神權統治？

伊朗拒絕屈服於川普要求美國選擇其新領導人的要求，任命強硬派莫傑塔巴·哈梅內伊為最高領袖，接替在戰爭第一天遇襲身亡的父親的職位。

迅速結束戰爭以恢復石油流通，似乎將使推翻伊朗既有領導層的目標無從實現。伊朗新最高領袖周一主持了大規模支持集會。

部分伊朗人公開慶祝老哈梅內伊的死亡——就在數周前，他的安全部隊以殺死數千人的代價鎮壓了自1979年革命以來最大規模的國內抗議運動。

此後，公開的反政府活動幾乎銷聲匿跡，人們沒有響應川普的號召走上街頭，而是擔憂遭遇美以炸彈的襲擊。

盡管川普提出過政權更換的要求，但是美國政府官員的表態大多聚焦於摧毀伊朗的導彈能力和核計劃。以色列則公開宣示，希望看到伊朗神權統治者被推翻。

"我們的願望，是讓伊朗人民掙脫暴政的枷鎖，"以色列總理內塔尼亞胡周二在一份聲明中說。

已有1332名伊朗平民遇難

據伊朗駐聯合國大使表示，自2月28日美以空襲開始以來，至少已有1332名伊朗平民遇難，數千人受傷。

以色列對黎巴嫩發動打擊，旨在清剿伊朗支持的真主黨——後者為聲援伊朗向以色列發動了攻擊，造成數十人死亡。

伊朗對以色列的報復性打擊已造成11人死亡。伊朗還向海灣阿拉伯國家發射導彈和無人機，襲擊美國軍事基地和外交機構，同時波及酒店、關閉機場並破壞石油基礎設施。

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在接受PBS采訪時表示，德黑蘭不太可能恢復與美國的談判，"因為在華盛頓兩度中斷談判發動攻擊，我們與美國人打交道有著非常痛苦的經歷。"

