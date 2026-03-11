川普：戰事將「很快」結束 三個原因又TACO了

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。但他態度放軟可能是因為油價飆升，擔心民怨高漲且長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。戰爭太燒錢可能也是因素之一。

一些美國政府官員表示，只要伊朗持續攻擊區域國家、以色列仍希望繼續打擊伊朗目標，華府就不太可能輕易從這場戰爭抽身。

一名資深政府官員指出，川普不會停止戰鬥，直到他能宣稱取得令人滿意的勝利為止，特別是在美國仍握有軍事優勢的情況下。

但據了解，一些顧問近日鼓勵川普提出讓美國從戰爭中抽身的方案，見到油價飆破每桶100美元時讓他們警覺。

知情人士表示，他們接到一些焦慮的共和黨人來電，關切期中選舉情勢。許多消費者正面臨油價上漲，川普團隊近日認為需要一套更積極的溝通策略，以說服公眾支持這場戰爭。

白宮發言人李維特表示，上述匿名消息來源都是一派胡言，「我可以保證，他們並不在川普總統所在的房間裡。」 另外，近日公布的民調顯示，多數美國人反對這場戰爭。而伊朗戰爭的成本也在此時曝光，頭兩天便燒掉56億美元彈藥。

G7已表示，將「採取必要措施」，預定10日稍晚將開會討論釋出戰略油儲問題。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低油價。