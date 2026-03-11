聽新聞
川普：戰事將「很快」結束 三個原因又TACO了

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。但他態度放軟可能是因為油價飆升，擔心民怨高漲且長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。戰爭太燒錢可能也是因素之一。

一些美國政府官員表示，只要伊朗持續攻擊區域國家、以色列仍希望繼續打擊伊朗目標，華府就不太可能輕易從這場戰爭抽身。

一名資深政府官員指出，川普不會停止戰鬥，直到他能宣稱取得令人滿意的勝利為止，特別是在美國仍握有軍事優勢的情況下。

但據了解，一些顧問近日鼓勵川普提出讓美國從戰爭中抽身的方案，見到油價飆破每桶100美元時讓他們警覺。

知情人士表示，他們接到一些焦慮的共和黨人來電，關切期中選舉情勢。許多消費者正面臨油價上漲，川普團隊近日認為需要一套更積極的溝通策略，以說服公眾支持這場戰爭。

 白宮發言人李維特表示，上述匿名消息來源都是一派胡言，「我可以保證，他們並不在川普總統所在的房間裡。」 另外，近日公布的民調顯示，多數美國人反對這場戰爭。而伊朗戰爭的成本也在此時曝光，頭兩天便燒掉56億美元彈藥。

G7已表示，將「採取必要措施」，預定10日稍晚將開會討論釋出戰略油儲問題。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低油價。

何時停戰 伊朗：我們決定而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3月10日）表示，在美以停止攻擊之前，將不允許任何中東石油出口。川普隨即威脅，若伊朗封鎖石油出口，將對其實施"二十倍"的打擊。 盡管雙方均擺出強硬姿態，投資者周二仍普遍押注川

攻打伊朗 幕僚勸川普退場 憂油價、民意反噬

