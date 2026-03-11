聽新聞
普亭想幫忙 川普：只要結束俄烏戰爭就是幫大忙
美國總統川普九日稱他與俄羅斯總統普亭通電，川普指出，普亭希望對中東情勢伸出援手，不過川普對普亭說，只要普亭結束俄烏戰爭就是非常大的幫助了。
克里姆林宮指出，普亭和川普九日通話，就伊朗和烏克蘭戰事進行「坦誠且具有建設性」的討論，普亭呼籲迅速透過政治及外交途徑，解決美以和伊朗戰爭。
川普九日證實與普亭通電，並稱針對俄烏戰爭議題，這算是一次正面的通話。
川普也說，兩人談到中東議題，普亭希望伸出援手提供協助，不過川普向普亭表示，他可以結束俄烏戰爭，這才是幫了大忙。
