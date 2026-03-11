攻伊代價高 前2天燒了1800億台幣

華盛頓郵報報導，美軍二月廿八日起展開「史詩怒火」行動攻打伊朗，頭兩天便耗費總額達五十六億美元彈藥（約台幣一八○四億元），國會議員關切美軍正快速消耗最先進、稀少的武器庫存。

另據官方公布資訊，目前美軍在伊朗戰爭中已耗損三架Ｆ─15戰機，專家估計每架造價約一億美元，且已有七名美軍陣亡。

官員指，彈藥耗損顯示，在美軍改變戰術前，空襲伊朗成本很高。隨著武器庫存快速消耗，美軍正從印太等地調動防空資產支援中東。官員指出，已將部署南韓的部分終端高空防衛系統（薩德系統）裝備調往中東，並調撥愛國者防空飛彈強化防禦。