攻打伊朗 幕僚勸川普退場 憂油價、民意反噬

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普九日開記者會稱攻打伊朗行動「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並稱他認為戰事會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

知情人士透露，川普的一些顧問近日鼓勵他提出從戰爭中抽身方案，並主張美軍已大致完成目標。儘管在川普的保守派基本盤中仍有許多人支持軍事行動，但部分顧問私下擔心，若戰爭拖長，這種支持可能逐漸被消耗。

知情人士指出，川普已聽取民調簡報，近日公布的民調顯示多數美國人反對這場戰爭。白宮發言人李維特說：「絕大多數美國人支持消除伊朗政權帶來的威脅，也支持擊殺恐怖分子，這正是川普總統將要完成的事情。」

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）指出，以色列內部有少數資深官員開始憂心不斷升級的空襲伊朗行動，提出可能的「下台階」。

文中指出，是否停止攻擊仍取決於川普。川普目前仍尋求全面勝利，對戰爭結果在幾種不同構想之間搖擺，最初曾談到與伊朗政權溫和派談判，此後又要求投降，理由是他偏好的談判對象已死亡。與川普一樣，以色列總理內唐亞胡也表示，希望繼續推進戰事，直到「見真章」的時刻。

以色列 伊朗 美國

