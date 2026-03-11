何時停戰 伊朗：我們決定 而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

革命衛隊並揚言，如果美以持續攻擊，伊朗不會允許這個地區「任何一公升石油」出口。

伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問卡拉齊九日在德黑蘭對ＣＮＮ說，伊朗政府已準備與美國打一場長期戰爭，並暗示將繼續攻擊波斯灣國家，讓他們出面勸告美國總統川普從衝突中退讓。卡拉齊排除目前進行外交談判的可能，並表示戰爭只會透過經濟痛苦而結束。

卡拉齊說：「我不認為還有任何外交空間。川普一直在騙人，也沒有遵守承諾，我們在兩次談判中都親身經歷這一點。就在談判進行時，他們卻攻擊我們。」

伊朗駐北京大使法茲里表示，伊朗主張依循高級官員提出的「三步走」方案，推動當前局勢緩和，實現政治解決。

法茲里詳述「三步走」方案的具體內容。第一步是終止戰爭、實現停火。他強調，戰爭應由發動方率先停止，為此有必要採取行動，迫使美國和以色列立即終止一切軍事攻擊。

第二步是回到談判桌，但法茲里坦言，由於伊朗已對美國失去信任，此步驟「幾乎不可能達成」，除非世界主要大國及聯合國安理會能介入談判，確保對話期間不再發生侵略行為，並為談判結果建立持久可靠的維護機制。第三步是所有國家團結，共同抵制單邊主義，推動多邊主義。

談及荷莫茲海峽通行安全，法茲里稱，海峽的安全由伊朗來管，伊朗自身有能力做好這件事。但現在由於戰火，這種保障能力受到影響。