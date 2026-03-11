對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

川普表示，開戰以來，美國已打擊超過五千個目標，美國在伊朗的作戰目標「差不多已經完成」，但「還會進一步行動」。他說，美軍在前兩天就重創伊朗領導層與作戰能力，伊朗海空軍已被摧毀，許多武器也遭破壞。他說：「他們的飛彈只剩下一點點，無人機大概只剩百分之廿五，而且很快就會降到零」，並稱伊朗的無人機製造設施「此刻正遭攻擊」。

川普表示，美軍進度「大幅領先原定時間表」。不過，他稍後在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」他表示，若伊朗干擾石油供應，美軍將「更強烈」轟炸更多重要目標，包括電力等關鍵基礎設施。

川普預測，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，上周末油價一度飆破每桶一百美元，「是因市場對軍事行動的恐慌而推高油價」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全，若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，川普接受福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

ＣＮＮ說，暫不清楚川普此話意思，但川普一直曾對穆吉塔巴接任領袖表達失望，並認為美國應參與挑選伊朗新領袖。

川普向福斯新聞說，對美國與伊朗會談態度開放，他將聽取伊朗方面的消息，談判可能性取決於具體條件，「你知道，我們算是不用再談了，但這還是有可能」。

川普還在社群平台發文表示，如果伊朗敢阻斷荷莫茲海峽石油運輸，美國將使出比過往猛烈廿倍的回擊，讓伊朗無法重建，死亡、烈火和憤怒將降臨伊朗。他還說，這是美國送給中國以及所有頻繁使用荷莫茲海峽國家的禮物。

美國國防部長赫塞斯十日在五角大廈的記者會說，當天又將是空襲伊朗境內目標最猛烈的一天，將有更多戰機、轟炸機參戰。赫塞斯說，美國對伊朗的戰爭不會放緩。