聽新聞
0:00 / 0:00

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

聯合報／ 記者陳熙文、編譯季晶晶周辰陽／綜合報導
美國總統川普九日在佛州對共和黨議員發表談話時提及對伊朗戰事：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠」。（法新社）
美國總統川普九日在佛州對共和黨議員發表談話時提及對伊朗戰事：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠」。（法新社）

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

川普表示，開戰以來，美國已打擊超過五千個目標，美國在伊朗的作戰目標「差不多已經完成」，但「還會進一步行動」。他說，美軍在前兩天就重創伊朗領導層與作戰能力，伊朗海空軍已被摧毀，許多武器也遭破壞。他說：「他們的飛彈只剩下一點點，無人機大概只剩百分之廿五，而且很快就會降到零」，並稱伊朗的無人機製造設施「此刻正遭攻擊」。

川普表示，美軍進度「大幅領先原定時間表」。不過，他稍後在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」他表示，若伊朗干擾石油供應，美軍將「更強烈」轟炸更多重要目標，包括電力等關鍵基礎設施。

川普預測，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，上周末油價一度飆破每桶一百美元，「是因市場對軍事行動的恐慌而推高油價」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全，若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，川普接受福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

ＣＮＮ說，暫不清楚川普此話意思，但川普一直曾對穆吉塔巴接任領袖表達失望，並認為美國應參與挑選伊朗新領袖。

川普向福斯新聞說，對美國與伊朗會談態度開放，他將聽取伊朗方面的消息，談判可能性取決於具體條件，「你知道，我們算是不用再談了，但這還是有可能」。

川普還在社群平台發文表示，如果伊朗敢阻斷荷莫茲海峽石油運輸，美國將使出比過往猛烈廿倍的回擊，讓伊朗無法重建，死亡、烈火和憤怒將降臨伊朗。他還說，這是美國送給中國以及所有頻繁使用荷莫茲海峽國家的禮物。

美國國防部長赫塞斯十日在五角大廈的記者會說，當天又將是空襲伊朗境內目標最猛烈的一天，將有更多戰機、轟炸機參戰。赫塞斯說，美國對伊朗的戰爭不會放緩。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

影／川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

相關新聞

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

對伊朗軍事行動 川普：差不多完成

美國總統川普對伊朗的談話一日數變，他在九日記者會表示，美國對伊朗的戰爭已取得「重大進展」，軍事行動可能「差不多已經完成」，但行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。ＣＮＮ報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可說差不多已經完成。我們已非常徹底消滅伊朗每一支力量。」

何時停戰 伊朗：我們決定 而非美軍

美國總統川普宣稱美伊衝突「很快」將結束，伊朗伊斯蘭革命衛隊九日表示，戰爭何時結束將由伊朗決定。法新社報導，伊朗革命衛隊在聲明中說：「戰爭結束將由我們決定。這個區域的局勢與未來走向，如今掌握在我們武裝部隊手中。美軍無法結束這場戰爭。」

伊朗戰爭何時結束？當事各方表態差異甚大

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3月10日）表示，在美以停止攻擊之前，將不允許任何中東石油出口。川普隨即威脅，若伊朗封鎖石油出口，將對其實施"二十倍"的打擊。 盡管雙方均擺出強硬姿態，投資者周二仍普遍押注川

攻打伊朗 幕僚勸川普退場 憂油價、民意反噬

美國總統川普九日開記者會稱攻打伊朗行動「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並稱他認為戰事會「很快」結束。華爾街日報報導，隨著油價飆升以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。