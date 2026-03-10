聽新聞
長平觀察：與烏對峙傷亡慘重…美國、伊朗駁火救了普亭？俄油制裁被鬆綁

德國之聲／ 德國之聲
俄羅斯總統普亭。（美聯社）

據英國《經濟學人》和戰略與國際研究中心（CSIS）估計，四年戰爭中，俄羅斯傷亡總人數在110萬至140萬之間，其中23萬至43萬陣亡。烏克蘭傷亡總人數約為60萬，其中10萬至14萬陣亡。

路透社報道，2025年與俄軍簽約的人數為42萬，低於2024年的45萬人。

英國《金融時報》援引相關估算指出，俄羅斯目前每月大致還能補充3萬到3.5萬名兵員，這和前線傷亡人數大體相當。這意味著俄羅斯的征兵僅能填補虧空，而不能建立新的優勢。

這些虧空的填補，早已不是靠「我和我的祖國，一刻也不能分割」的民族主義動員，而更像一套昂貴的采購體系。高額簽約獎金、地方補貼、死亡賠償、貸款減免和對貧困地區年輕人的就業承諾，共同維持著這台「絞肉機」的運轉。

俄羅斯怪現狀：從「簽證服役」到「當兵移民」

相對於本國募兵成本，面對包括中國在內的他國吆喝似乎更劃算一些。對非洲窮國和中國農村地區的年輕人來說，數萬美金是值得拿命去換的。

甚至都不用支付現金，畢竟還有人需要在俄羅斯長居，甚至想要入籍。就這好比中國創建一個戶籍制度，政府就可以用來做不花成本的買賣。自由歐洲電台/自由電台報道報告稱，自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯便在全球範圍內招兵。外國人自願簽署合同，可以換取簡化申請長居或者入籍程序。

隨著陣亡人數的增多，這類誘惑越來越難以湊效。因此，才有了最近引起中國輿論關注一項政策變化，被稱「俄粉好機會」——2月22日，中國駐符拉迪沃斯托克總領事館發文稱：「年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同……」

這就是普亭於去年11月5日簽署的第821號法令。強制申請長居的外國人服兵役，聞所未聞。上述中國總領事館也忍不住提醒本國公民「結合自身實際情況審慎決定」。

與此同時，俄羅斯的征兵成本還在上升。根據俄羅斯獨立新聞網站 「The Bell」 發布的一份報告，來自西伯利亞布裡亞特和圖瓦等地區的男性在烏克蘭戰場的陣亡可能人數是莫斯科男性的 25 倍。但是窮人也在動腦筋。就跟中國有「高考移民」一樣，俄羅斯出現「當兵移民」——跑到富裕地區去報名參軍，因為那些地區能提供更高的報酬。

「時間不在俄羅斯一邊。」卡內基國際和平基金會高級研究員邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）據此得出結論說。

伊朗戰爭救普亭：被推高的不僅僅是油價

花錢買「炮灰」對普亭來說，不是問題，問題是他得有錢。

悍然入侵烏克蘭之後，俄羅斯受到西方國家的制裁。制裁的主要目的，就是讓普亭缺錢花。專家分析，如果制裁措施能夠落實，普亭的戰爭機器早已經癱瘓了。

川普再入白宮之後，本已扭曲和殘缺的制裁機制雪上加霜。他的關稅戰讓中國佔了上風，完全失去了懲罰中國公然支持俄羅斯的可能。

《華爾街日報》和路透社上周報道指出，在伊朗戰爭爆發之前，俄油正承受多重壓力：制裁、運輸限制、折價銷售、海上庫存積壓。烏拉爾原油價格曾明顯低於俄羅斯預算所需要的平衡水平，俄方財政難以為繼。

就在這時候，伊朗戰爭從天而降。股市暴跌，油價瘋漲。

市場擔心的不只是伊朗本身的供應，更是荷莫茲海峽這一關鍵能源通道的安全。

3月9日油價一度突破每桶119美元，創下2022年以來高位。

上個月，川普與印度總理莫迪宣布達成一項貿易協議，核心內容之一是印度同意停止購買俄羅斯石油。剛剛一個月過去，3月5日，美國宣布給予30天豁免期，允許印度煉油商重新購買俄油。「為緩解全球臨時性石油缺口，我們已允許他們接收俄羅斯石油。」美國財政部長貝森特在接受福克斯新聞采訪時表示。

3月6日，已經枕戈待旦的俄羅斯烏拉爾原油不僅到達印度港口交付，而且價格首次高於國際基准布倫特油價。

貝森特還說：「我們可能會解除對俄羅斯石油的其他制裁。」事實上，這場戰爭將對普亭鬆綁的，遠遠不只是對石油銷售的制裁。

川普與普亭通話：放寬俄羅斯石油制裁

伊朗戰爭的結局和影響，專家們還在觀察和討論。毫無疑問，有人認為，從長期後果看，如果美國能夠如願以償，比如在伊朗建立親美政權，中國和俄羅斯都損失巨大。然而，對普亭來說，當下難以為繼顯然是更大的損失——因此美國也可能失去了更大的收益。

這也難怪，俄羅斯駐英國大使克林（Andrej Kelin）在接受天空新聞（Sky News）采訪時，向德黑蘭表達了慰問，並表示「我們不保持中立」。而普亭則向伊朗新任領導人莫吉塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei）發去賀電，祝願他「身體健康、精力充沛」。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美國對伊朗開戰逾一周，導致全球能源命脈荷莫茲海峽實質停擺，約2000萬桶日均石油運輸受阻，國際油價隨之飆漲。市場劇烈震盪遠超預期，川普政府高層陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場等；但專家指出，在海峽真正恢復通行前，其他做法都只是邊邊角角微調，效果有限。

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

