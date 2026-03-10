英國：無計畫向中東部署航空母艦 驅逐艦近日啟航

中東局勢持續緊張，英國國防大臣希利表示，英國向東地中海派遣的45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）將於「接下來短短幾天內」自英國啟航。

另一方面，外傳英國海軍最大型先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）原本可能被派往波斯灣或是東地中海，英國國防部今天回應中央社詢問表示，目前未有任何改變「威爾斯親王號」部署計畫的決定。

國防部一名發言人說，「威爾斯親王號」一向處於高戒備狀態，同時「我們正在提升它的戰備程度，讓它可以在更短時間內啟航、執行任何部署行動」。

在中東地區爆發新一波戰事前，「威爾斯親王號」航艦打擊群原定4月在北大西洋和北極圈水域展開代號「火冠」（Operation Firecrest）的部署任務，與美國、加拿大、北歐各國等北大西洋公約組織（NATO）以及遠征軍聯合部隊（JEF）盟友聯合演訓，並訪問北美東岸，期間美軍戰機將自「威爾斯親王號」起飛、共同操演。

英國國防部2月曾預告，「火冠」將納入與北約「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務有關的活動。於2月啟動的「北極哨兵」旨在應對極圈和高北方區域（High North）日益激烈的地緣政治和資源控制角力，特別是來自俄羅斯和中國的威脅。

據了解，若未出現新變數，原則上「威爾斯親王號」的整備方向仍是按原計畫，前往北大西洋和北極圈展開「火冠」部署。

不過，隨著世界各區域局勢持續變動，「火冠」的執行是否將被迫「隨勢應變」，有待觀察。

按原規劃，英國擬陸續出動陸、海、空三軍數以千計人員參與「火冠」，並在其中扮演領導角色。「威爾斯親王號」打擊群將與由英國領導的北約「第一常設海上任務群」（SNMG1）協同演訓，而受命於今年一整年擔任SNMG1指揮艦的正是即將趕赴東地中海的「龍號」。

關於「龍號」的任務異動可能如何影響「火冠」和SNMG1既有規劃，英國國防部按既定政策，不對仍未定案細節多作評論。

英國國防部近日將「威爾斯親王號」從接獲命令至整備完畢啟航所需時間，由原本律定的14天大幅縮減為5天。這意味「威爾斯親王號」可在必要時更快啟程緊急部署，提供政府和軍方更充裕的行動選項，但這不意味已接獲明確指令，將在短時間內前往特定地點執行任務。

不過，提高戰備程度也意味在原訂計畫之外，「威爾斯親王號」將有能力執行其他任務。希利近日即曾表態，隨情勢演變調整部署是很自然的事。

英國另一艘同級現役航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）仍在維修養護。

美國和以色列2月底對伊朗開戰，英國至今堅守不參與「打擊性」攻勢的立場，並強調美軍從英國軍事基地發起的對伊行動僅可具「防衛」性質。

相關議題在英國國內引發政黨政治角力，在野保守黨強力批評工黨政府應自始即支持美方打擊行動，自由民主黨則要求政府極力避免英國被捲入美方「非法」、獨斷的軍事行為。

英國改革黨（Reform UK）立場未達連貫一致，從黨魁法拉吉（Nigel Farage）主張英國應「竭盡一切所能」支持美以，到財政事務發言人、曾在前保守黨政府任大臣級官員的詹里克（Robert Jenrick）近日表示，在派兵參與「打擊性」行動以前，英國應先審慎考慮。

根據民意調查機構「輿觀」（You Gov）9日發布的最新民調結果，反對美國對伊朗軍事行動的英國民眾占比約59%，較2日的數據（49%反對）上升10個百分點。「輿觀」在美國執行的類似民調則顯示，持反對意見的民眾（48%）占比大於傾向支持者（37%）。

希利9日在國會就中東情勢發表聲明並接受質詢時強調，英國政府的決策和行動一向立基於3大原則：「防衛」性質、「合法」依據、與盟友協調。

希利指出，英國自今年1月、戰爭爆發前數週，即對中東地區和東地中海加強部署，包括對賽普勒斯增派約400名人員（既有駐軍即多達4000人），以強化英國在區域內的自我和集體防衛。伊朗於2月底對區域內國家展開「無差別」報復攻擊後，英國再度陸續增派軍力。

希利強調，英國自1月以來的部署意味，從戰爭爆發第一天起，英國即有能力迅速投入防衛行動。英國的相關部署和行動皆經與美國等北約盟友以及波斯灣國家協調，且不僅是他本人，國防參謀長（相當於參謀總長）「每天」都與盟友夥伴聯繫溝通。

希利證實，英國允許美方使用在英國本土的費爾福（Fairford）空軍基地，而在英方1日作成開放基地的決策後，第一架為執行對伊朗「源頭打擊」防衛行動而部署的美軍轟炸機已於6日飛抵費爾福。英國另開放美軍使用位於印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地。

除了防空驅逐艦「龍號」，英國近日並陸續增派4架「颱風」戰機、3架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機、1架「梅林」（Merlin）Mk2反潛直升機等，皆已抵達目的地，包含賽普勒斯和卡達，「龍號」則已進入最後整備階段。目前英國部署於卡達的「颱風」戰機總計8架。

希利提到，「龍號」將與美軍防空驅逐艦一同在東地中海執行任務。此外，英國已向超過5個中東地區國家增派空中任務人員，包含反無人機作戰專家。

希利指出，英美關係依然深刻而密切，英國的軍事人員在全球各地都有納入美軍編制共同行動的例子；兩國繼續共同做「其他國家不會去做的事」，他為此感到自豪。

不過，希利也重申英國政府立場，即各方應尋求局勢降溫、重回以談判解決問題。