聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，美國國防部10日再度舉行記者會說明行動進度；赫塞斯預告說，今天將會是美軍對伊朗攻擊火力至今最強大的一天，擬出動最多戰機、轟炸機，同時打擊最多目標。

赫塞斯並指出，伊朗反擊能力遞減，在過去24小時中，創下最低的飛彈發射量。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）10日表示，美軍持續聚焦三大軍事目標：繼續摧毀伊朗的飛彈和無人機能力，包括打擊伊朗飛彈發射地、指揮控制點和彈藥儲存庫；打擊伊朗海軍，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行；以及持續深入伊朗軍事和工業基礎，以確保伊朗政權未來無法攻擊美國、美國國家利益和夥伴，這包括生產設施、研究發展基地和基礎設施等。

美國總統川普9日晚間則發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。

針對軍事行動會持續多久，赫塞斯則說，最後將由美國總統川普決定軍事行動是否達成目標，不過赫塞斯強調說，這場行動不是永無止境的，也不是曠日廢時的。

至於有新聞報導指出以色列攻擊伊朗油庫，引發美方不滿，赫塞斯在回答媒體提問時指出，以色列有不同的目標，並稱攻擊伊朗油庫並非來自美軍打擊，也不是美軍的目標。

以色列 伊朗 美國 赫塞斯 美軍

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普：伊朗海軍戰力幾乎被摧毀 飛彈能力剩10%

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

