聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

德國之聲／ 德國之聲
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。(路透)
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。(路透)

自2月28日美以對伊朗發動襲擊以來，伊朗實際上已經封鎖了荷莫茲海峽這條重要水道，目前已有至少10艘船隻遭到襲擊。

一些船隻通過聲稱船上「全部由中國船員組成」，或者將航行信息中的目的地改寫為「由中國船東所有」，試圖把自己與伊朗最重要的經濟伙伴——中國聯繫起來。

航運數據公司Kpler的貿易風險分析師安娜．蘇巴西奇（Ana Subasic）表示：「這些看起來像是船隻發出的預防性信號，目的是降低被攻擊的風險。」

她同時對法新社指出，這些信號「並不一定意味著船隻確實由中國直接擁有」。

周一，懸掛巴拿馬國旗的貨船「冠源復興號」安全通過荷莫茲海峽。兩天前，該船通過AIS應答器將目的地改為「CHINAOWNER（中國船東）」。

類似於飛機信號，AIS自動識別系統可以讓船隻向港口和其他船隻廣播自身信息、位置以及目的地。這些信號會被包括Marine Traffic在內的航運追蹤平台收集。

過去一周，大約30艘在海灣停泊或通過荷莫茲海峽的船隻采取了類似做法，其中一些操作更為大膽。

「穆斯林船隻」

懸掛馬紹爾群島國旗的「鐵娘子號」（Iron Maiden）以及懸掛利比裡亞國旗的中海號（Sino Ocean）在穿越海峽時也曾標注與中國有關的信息，但在離開該海域後又將這些信息刪除。

還有一些船隻在停泊時短暫發送類似信息，有時僅持續幾分鐘。

至少有兩艘船隻發出信號表明其所有者和船員為土耳其人；還有一艘船在戰爭爆發當天將自己標注為「穆斯林船隻」。

根據法新社對Marine Traffic數據的分析，自上周一以來已有超過20艘商船穿越該海峽。

還有一些船隻在通過荷莫茲海峽時關閉應答器，以隱藏自身位置，有時直到安全駛出該地區後才再次出現在航運追蹤系統上。

在嘗試通過海峽並至少發送過一次信號的船隻中，法新社統計到9艘油輪和2艘液化天然氣運輸船。

荷莫茲海峽的重要戰略地位

在戰爭爆發之前，每天平均有138艘船通過荷莫茲海峽。荷莫茲海峽最窄處約約34公裡，位於伊朗和阿曼之間，每天承擔約2000萬桶石油運輸量，以及全球約五分之一的液化天然氣運輸量，因此在地區沖突爆發時往往成為極具戰略價值的目標。

如今海峽事實上被封鎖，導致油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次突破每桶100美元，專家稱，這正是德黑蘭的目標。

國際危機組織伊朗項目主任阿裡·瓦埃茲（Ali Vaez）對法新社表示，通過「推高保險費用和全球能源價格」，伊朗可以對美國以及其海灣產油盟友施加壓力。

法國總統馬克龍周一表示，法國及其盟友正在准備一項「純防御性質」的護航任務，以保護船隻並重新開放該海峽。

伊朗則表示，這條水道並未被正式關閉。但伊朗安全事務負責人阿裡·拉裡賈尼（Ali Larijani）周一再次警告，只要戰爭繼續，海峽就不會是安全的。

川普：保持荷莫茲海峽暢通「是我的榮幸」

美國總統川普周一在佛羅裡達對記者表示，他希望保持荷莫茲海峽暢通，並稱能夠這樣做是「一種榮幸」。川普表示：「我們其實是在幫助中國和其他國家，因為他們很多能源都要通過這條海峽運輸。」

他說：「我們與中國關系很好。能夠這麼做是我的榮幸。」

川普預計將在本月晚些時候與中國國家主席習近平會面。在談到美國與委內瑞拉新的能源合作關系時，川普說：「我們的行動是為了世界其他地區，包括中國這樣的國家。他們很多石油都是通過這條海峽運輸的。」

他補充說：「我們與習近平主席以及中國的關系非常好。我很快就要去中國了。我們正在保護世界免受瘋子的侵害，而且我們做得非常成功。」

警告伊朗：若阻斷石油運輸將遭「二十倍打擊」

川普還表示，美國將對部分國家取消所有與石油相關的制裁，以在中東沖突期間降低能源價格。

伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後在伊朗國家電視台上發表聲明，誓言「不會允許一升石油」從該地運送出去。

隨後，川普又在其社交平台TruthSocial上發表措辭強硬聲明，重申立場：「如果伊朗采取任何行動阻止荷莫茲海峽的石油運輸，美國將以二十倍的力量予以打擊。我們還將摧毀那些很容易被摧毀的目標，使伊朗幾乎不可能再作為一個國家重建——死亡、火焰和憤怒將降臨在他們頭上——但我希望並祈禱這種情況不會發生！」

他還寫道：「這是美國送給中國以及所有大量使用荷莫茲海峽國家的一份禮物。希望這一姿態能夠得到充分的感謝。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

伊朗攻擊荷莫茲海峽 近10艘船遇襲釀7死

伊朗否認封鎖荷姆茲海峽…中國真有施壓？網酸爆：自由進出只是炸彈會飛過去

相關新聞

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

自美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊以來，戰火已蔓延至整個地區，中東各國皆傳出有人員傷亡

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

美國對伊朗開戰逾一周，導致全球能源命脈荷莫茲海峽實質停擺，約2000萬桶日均石油運輸受阻，國際油價隨之飆漲。市場劇烈震盪遠超預期，川普政府高層陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場等；但專家指出，在海峽真正恢復通行前，其他做法都只是邊邊角角微調，效果有限。

送中國禮物？ 川普烙狠話：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。