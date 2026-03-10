荷莫茲海峽遭封鎖…為安全出走「船隻出奇招」！偽裝陸籍船避襲

自2月28日美以對伊朗發動襲擊以來，伊朗實際上已經封鎖了荷莫茲海峽這條重要水道，目前已有至少10艘船隻遭到襲擊。

一些船隻通過聲稱船上「全部由中國船員組成」，或者將航行信息中的目的地改寫為「由中國船東所有」，試圖把自己與伊朗最重要的經濟伙伴——中國聯繫起來。

航運數據公司Kpler的貿易風險分析師安娜．蘇巴西奇（Ana Subasic）表示：「這些看起來像是船隻發出的預防性信號，目的是降低被攻擊的風險。」

她同時對法新社指出，這些信號「並不一定意味著船隻確實由中國直接擁有」。

周一，懸掛巴拿馬國旗的貨船「冠源復興號」安全通過荷莫茲海峽。兩天前，該船通過AIS應答器將目的地改為「CHINAOWNER（中國船東）」。

類似於飛機信號，AIS自動識別系統可以讓船隻向港口和其他船隻廣播自身信息、位置以及目的地。這些信號會被包括Marine Traffic在內的航運追蹤平台收集。

過去一周，大約30艘在海灣停泊或通過荷莫茲海峽的船隻采取了類似做法，其中一些操作更為大膽。

「穆斯林船隻」

懸掛馬紹爾群島國旗的「鐵娘子號」（Iron Maiden）以及懸掛利比裡亞國旗的中海號（Sino Ocean）在穿越海峽時也曾標注與中國有關的信息，但在離開該海域後又將這些信息刪除。

還有一些船隻在停泊時短暫發送類似信息，有時僅持續幾分鐘。

至少有兩艘船隻發出信號表明其所有者和船員為土耳其人；還有一艘船在戰爭爆發當天將自己標注為「穆斯林船隻」。

根據法新社對Marine Traffic數據的分析，自上周一以來已有超過20艘商船穿越該海峽。

還有一些船隻在通過荷莫茲海峽時關閉應答器，以隱藏自身位置，有時直到安全駛出該地區後才再次出現在航運追蹤系統上。

在嘗試通過海峽並至少發送過一次信號的船隻中，法新社統計到9艘油輪和2艘液化天然氣運輸船。

荷莫茲海峽的重要戰略地位

在戰爭爆發之前，每天平均有138艘船通過荷莫茲海峽。荷莫茲海峽最窄處約約34公裡，位於伊朗和阿曼之間，每天承擔約2000萬桶石油運輸量，以及全球約五分之一的液化天然氣運輸量，因此在地區沖突爆發時往往成為極具戰略價值的目標。

如今海峽事實上被封鎖，導致油價自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來首次突破每桶100美元，專家稱，這正是德黑蘭的目標。

國際危機組織伊朗項目主任阿裡·瓦埃茲（Ali Vaez）對法新社表示，通過「推高保險費用和全球能源價格」，伊朗可以對美國以及其海灣產油盟友施加壓力。

法國總統馬克龍周一表示，法國及其盟友正在准備一項「純防御性質」的護航任務，以保護船隻並重新開放該海峽。

伊朗則表示，這條水道並未被正式關閉。但伊朗安全事務負責人阿裡·拉裡賈尼（Ali Larijani）周一再次警告，只要戰爭繼續，海峽就不會是安全的。

川普：保持荷莫茲海峽暢通「是我的榮幸」

美國總統川普周一在佛羅裡達對記者表示，他希望保持荷莫茲海峽暢通，並稱能夠這樣做是「一種榮幸」。川普表示：「我們其實是在幫助中國和其他國家，因為他們很多能源都要通過這條海峽運輸。」

他說：「我們與中國關系很好。能夠這麼做是我的榮幸。」

川普預計將在本月晚些時候與中國國家主席習近平會面。在談到美國與委內瑞拉新的能源合作關系時，川普說：「我們的行動是為了世界其他地區，包括中國這樣的國家。他們很多石油都是通過這條海峽運輸的。」

他補充說：「我們與習近平主席以及中國的關系非常好。我很快就要去中國了。我們正在保護世界免受瘋子的侵害，而且我們做得非常成功。」

警告伊朗：若阻斷石油運輸將遭「二十倍打擊」

川普還表示，美國將對部分國家取消所有與石油相關的制裁，以在中東沖突期間降低能源價格。

伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後在伊朗國家電視台上發表聲明，誓言「不會允許一升石油」從該地運送出去。

隨後，川普又在其社交平台TruthSocial上發表措辭強硬聲明，重申立場：「如果伊朗采取任何行動阻止荷莫茲海峽的石油運輸，美國將以二十倍的力量予以打擊。我們還將摧毀那些很容易被摧毀的目標，使伊朗幾乎不可能再作為一個國家重建——死亡、火焰和憤怒將降臨在他們頭上——但我希望並祈禱這種情況不會發生！」

他還寫道：「這是美國送給中國以及所有大量使用荷莫茲海峽國家的一份禮物。希望這一姿態能夠得到充分的感謝。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】