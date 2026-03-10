「民眾生活被徹底顛覆」中東戰火蔓延 聯合國：黎巴嫩1天內逾10萬人逃難

聯合國今天說，隨著以色列對黎巴嫩的空襲和大規模撤離命令，過去1週多以來，黎巴嫩已有近70萬人被迫離開家園，其中僅24小時內就有超過10萬人出逃。

法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）駐黎巴嫩代表畢林（Karolina Lindholm Billing）表示：「民眾的生活被徹底顛覆。」

畢林從貝魯特以視訊方式對日內瓦記者說，自黎巴嫩新一波衝突升級以來，短短1週多，數10個村莊居民在以色列空襲和撤離警告下，「整個家庭被迫在幾分鐘內離開家園」。

她指出，目前已有超過66萬7000人在黎巴嫩政府的線上平台登記為流離失所者。

畢林說：「僅僅在1天之內就增加10萬人。」她強調，這一波人口流離失所「速度比2024年還快」，當時以色列在黎巴嫩與伊朗支持的黎巴嫩政治及軍事組織真主黨（Hezbollah）發生戰爭。

黎巴嫩是在上週被捲入這場中東戰爭。當時，真主黨為報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在美以聯手空襲中身亡，對以色列發動攻擊。

畢林表示，目前約有12萬名流離失所者避難在政府指定的集體場所，許多人投靠親友，或仍在尋找可落腳的地方。

她說：「許多人匆忙逃離，其中不少人自2024年衝突以來已是第2度被迫流離失所，他們只帶著隨身物品，前往貝魯特、黎巴嫩山區、北部地區及貝卡（Bekaa）部分地區尋求庇護。」