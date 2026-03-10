快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

聽新聞
0:00 / 0:00

「民眾生活被徹底顛覆」中東戰火蔓延 聯合國：黎巴嫩1天內逾10萬人逃難

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導
聯合國難民署（UNHCR）駐黎巴嫩代表畢林（Karolina Lindholm Billing）表示：「民眾的生活被徹底顛覆。」歐新社
聯合國難民署（UNHCR）駐黎巴嫩代表畢林（Karolina Lindholm Billing）表示：「民眾的生活被徹底顛覆。」歐新社

聯合國今天說，隨著以色列黎巴嫩的空襲和大規模撤離命令，過去1週多以來，黎巴嫩已有近70萬人被迫離開家園，其中僅24小時內就有超過10萬人出逃。

法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）駐黎巴嫩代表畢林（Karolina Lindholm Billing）表示：「民眾的生活被徹底顛覆。」

畢林從貝魯特以視訊方式對日內瓦記者說，自黎巴嫩新一波衝突升級以來，短短1週多，數10個村莊居民在以色列空襲和撤離警告下，「整個家庭被迫在幾分鐘內離開家園」。

她指出，目前已有超過66萬7000人在黎巴嫩政府的線上平台登記為流離失所者。

畢林說：「僅僅在1天之內就增加10萬人。」她強調，這一波人口流離失所「速度比2024年還快」，當時以色列在黎巴嫩與伊朗支持的黎巴嫩政治及軍事組織真主黨（Hezbollah）發生戰爭。

黎巴嫩是在上週被捲入這場中東戰爭。當時，真主黨為報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在美以聯手空襲中身亡，對以色列發動攻擊。

畢林表示，目前約有12萬名流離失所者避難在政府指定的集體場所，許多人投靠親友，或仍在尋找可落腳的地方。

她說：「許多人匆忙逃離，其中不少人自2024年衝突以來已是第2度被迫流離失所，他們只帶著隨身物品，前往貝魯特、黎巴嫩山區、北部地區及貝卡（Bekaa）部分地區尋求庇護。」

以色列 伊朗 美國 黎巴嫩 聯合國

延伸閱讀

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

伊朗戰爭如何結束？華郵專欄：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

以色列直升機突襲東黎巴嫩 真主黨與以軍交火

相關新聞

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

以色列空軍日前襲擊30個伊朗油庫，傳出與美軍意見分歧，美國國防部長赫塞斯10日表示，那不是美軍的打擊，也非美軍的目標。

「算是不用再談」川普認為伊朗新領導人難以安穩度日 美防長預告將再猛烈打擊

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，美國總統川普接受美媒福斯新聞訪問時說，不認為伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼能「安穩度日」。

與美談判破局！伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

戰火夾縫中的杜拜：中東安全孤島能逆境重生嗎？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩稍早在臉書發文表示，伊朗革命衛隊宣布，只有與美國及以色列沒有外交關係的國家，才可通過荷莫茲海峽。貼文並稱，經ChatGPT整理，符合條件的政治實體僅有5個，分別為伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。