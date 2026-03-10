北約2度攔截伊朗飛彈 在土耳其新部署一套愛國者系統

土耳其今天表示，在東南部的一個北大西洋公約組織雷達基地附近部署一套美國愛國者防空系統，作為北約因應伊朗戰爭飛彈威脅、強化空防行動的一環。

路透社報導，這套愛國者系統（Patriot）部署在北大西洋公約組織（NATO）庫雷吉克（Kurecik）雷達基地所在的馬拉特雅省（Malatya）。庫雷吉克基地為北約盟國提供關鍵數據，過去一週協助識別兩枚朝土耳其方向飛去的伊朗彈道飛彈。

強調未與區域國家交戰的伊朗否認明確以鄰國土耳其為目標。安卡拉已經警告德黑蘭勿再向其發射飛彈，兩國總統昨天也就此商討。

土耳其國防部表示：「除了我們在國家層面上採取的措施之外，北大西洋公約組織也已經加強防空和反飛彈措施。在此一架構下，正對馬拉特雅省部署一套愛國者系統，以協助保衛我國領空。」

國防部指出，土耳其會持續評估區域情勢發展，並與北約盟國合作。

這項部署行動適逢華府據報正考慮重新部署其軍事資產，包括目前部署韓國的愛國者系統。這套愛國者系統或其砲組從何處調動而來暫不得而知。

土耳其擁有北約第2大軍隊，近年來更在全球防衛產業成為佼佼者。儘管積極自主發展，安卡拉目前仍缺乏自有完整防空體系，且在過去一週的兩起飛彈事件中，皆仰賴北約部署在東地中海的防空設施。

土耳其境內已部署一套西班牙的愛國者防空系統，這是北約防衛架構的一環。