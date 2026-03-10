中東戰事推高油價 捷克政府監控燃料銷售利潤

中東軍事衝突導致捷克國內汽油與柴油價格上漲，分析師預估，加油站的燃料價格很快將突破每公升40克朗。捷克政府目前透過監控燃料銷售商的利潤率來應對。國家物資儲備管理局表示，捷克煉油廠的原油供應仍順暢，戰略儲備石油可支撐約89天。

根據價格監測公司CCS的資料，捷克加油站的燃料價格自上週開始迅速上漲。柴油平均上漲5.53克朗（約新台幣8.4元），95號無鉛汽油（Natural 95）平均上漲2.60克朗，目前柴油的價格已經高於汽油。分析師認為，加油站的燃料價格可能很快突破每公升40克朗。

捷克財政部6日決定監控燃料銷售商的利潤率。銷售商需每日提供相關資料，以及補交2月份的數據，以便將目前的利潤率與衝突爆發前進行比較。財政部長基列羅娃（Alena Schillerová）表示，財政部已向銷售商發送填報數據的指導說明，並指出捷克的燃料價格仍低於波蘭與德國。

人民民主黨（ODS）黨主席庫普卡（Martin Kupka）表示，該黨將向議會提出法案，把柴油消費稅每公升降低1.70克朗。眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）則指出，俄烏戰爭爆發時曾降低柴油消費稅，但價格並未真正下降。此外，由於需要修改法律，減稅措施實施時間會過長。

金融公司Purple Trading分析師拉伊塞克（Petr Lajsek）指出，今年以來油價已上漲約77%，此速度在能源市場多年未見。若伊朗附近的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）被關閉，將對全球經濟造成重大影響，因為全球約1/5的石油供應需經過這條航道。此外，該地區石油產量下降也使局勢更加惡化。

國際投資公司XTB分析師泰萊切克（Jiří Tyleček）表示，除原油價格上漲外，供應鏈中的「風險溢價」也推高燃料價格。「各方都在為更高的不確定性、補充庫存成本、價格波動與可能的物流問題重新定價。」

部分專家認為，政府除了能降低消費稅外，也可以透過釋放國家儲備供應給由國營公司Čepro經營的EuroOil加油站網絡，以緩解價格上漲。不過泰萊切克認為，這對市場影響可能有限。

國家物資儲備管理局（SSHR）主席斯瓦格（Pavel Švagr）表示，目前中東局勢尚未對捷克煉油廠的原油供應與燃料配送造成負面影響，各地區短時間內可能出現因駕駛人搶購石油，而導致數小時的供應緊張，但不會造成長期問題。他指出，國家戰略儲備的石油可支撐約89天。