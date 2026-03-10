以色列對伊朗軍事行動還沒結束 內唐亞胡：最終取決於他們自己

以色列總理內唐亞胡昨晚表示，以色列對伊朗的軍事行動「還沒結束」，並稱這次行動正在削弱伊朗神權領導階層的力量。伊朗今天也再度攻擊以色列及波斯灣國家。

法新社報導，根據今天公布的聲明，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨晚造訪國家衛生指揮中心時表示：「我們的願望是讓伊朗人民擺脫暴政的枷鎖，但這最終取決於他們自己。」

「不過，無庸置疑的是，藉由目前為止採取的行動，我們正在斷其筋骨，而且我們還沒結束。」

上月28日，以色列聯手美國對伊朗發動攻擊，造成時任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，並引發一場蔓延整個中東的戰爭。

隨著戰爭進入第11天，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天也說，伊朗沒有與美國談判的計畫。

美聯社報導，伊朗今天對以色列及波斯灣阿拉伯國家再度發動新一波攻擊，持續升高中東戰事。

巴林及阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）響起飛彈來襲警報，沙烏地阿拉伯則表示在東部產油區上空摧毀兩架無人機，科威特國家衛隊也宣布擊落6架無人機。

稍晚耶路撒冷（Jerusalem）也響起警報聲，特拉維夫（Tel Aviv）則傳出爆炸聲響。在以色列軍方稱偵測到伊朗發射飛彈不久後，以軍防禦系統立即啟動，攔截來襲火力。